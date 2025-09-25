Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 1725.09.25
Данська преміальна марка Bang & Olufsen представив нові повністю бездротові навушники Beo Grace, які виявилися дорожчими за iPhone 17. Вартість моделі становить $1500.
Корпус Bang & Olufsen Beo Grace виконаний з алюмінію, всередині встановлені 12-міліметрові драйвери титану. Система активного шумозаглушення працює за рахунок шести мікрофонів, які підлаштовують звучання під оточення та особливості вуха. Підтримуються Dolby Atmos та режим прозорості для природного сприйняття зовнішніх звуків.
Керування реалізовано сенсорно, а функція NearTap дозволяє регулювати гучність легким торканням перед вухом. Автономність навушників становить близько 4,5 години з включеним ANC, що менше, ніж у торішньої моделі Beoplay Eleven вартістю $499. При цьому виробник запевняє, що акумулятор витримує понад 2000 циклів заряджання без помітної деградації.
В комплект входить алюмінієвий зарядний кейс, який можна використовувати як аудіопередавач через USB-C або лінійний вхід. Додатково пропонується шкіряний футляр за 400 доларів. Замовлення вже відкрито, а постачання розпочнеться 17 листопада 2025 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Montblanc E Ink Digital Paper – електронний блокнот на E Ink за $905 E Ink
Montblanc вирішив задати спеціальну планку, представивши свій електронний планшет для записів Digital Paper
Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 17 навушники
Данський преміальний бренд Bang & Olufsen представив нові повністю бездротові навушники Beo Grace, які виявилися дорожчими за iPhone 17. Вартість моделі складає $1500
Montblanc E Ink Digital Paper – електронний блокнот на E Ink за $905
Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 17
Сервіс HBO Max з’явився в Україні
Навушники Anker Soundcore Sleep A30 борються з хропінням
У Windows 11 з’являться відео-шпалери робочого столу
MediaTek Dimensity 9500 дасть +32% продуктивності та +55% до енергоефективності від попередника
Asus ProArt Cinema PQ09U – 4K Micro LED монітор діагоналлю 162″!
Нові моделі EcoFlow ємністю 288 Вт · год важать менше 3-х кілограм
Google додала ШІ Gemini у браузер Chrome
Дослідження: продаж комплектуючих для ПК зріс на 35% в 2025 році
Paint, Блокнот та Ножиці отримали велике оновлення у Windows 11
Zoom додасть фотореалістичні ШІ-аватари