Ці навушники Bang & Olufsen дорожчі за iPhone 17

Данська преміальна марка Bang & Olufsen представив нові повністю бездротові навушники Beo Grace, які виявилися дорожчими за iPhone 17. Вартість моделі становить $1500.

Корпус Bang & Olufsen Beo Grace виконаний з алюмінію, всередині встановлені 12-міліметрові драйвери титану. Система активного шумозаглушення працює за рахунок шести мікрофонів, які підлаштовують звучання під оточення та особливості вуха. Підтримуються Dolby Atmos та режим прозорості для природного сприйняття зовнішніх звуків.

Керування реалізовано сенсорно, а функція NearTap дозволяє регулювати гучність легким торканням перед вухом. Автономність навушників становить близько 4,5 години з включеним ANC, що менше, ніж у торішньої моделі Beoplay Eleven вартістю $499. При цьому виробник запевняє, що акумулятор витримує понад 2000 циклів заряджання без помітної деградації.

В комплект входить алюмінієвий зарядний кейс, який можна використовувати як аудіопередавач через USB-C або лінійний вхід. Додатково пропонується шкіряний футляр за 400 доларів. Замовлення вже відкрито, а постачання розпочнеться 17 листопада 2025 року.