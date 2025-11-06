Еще одна сделка на миллиарды. OpenAI заключила сделку с Amazon

OpenAI продолжает укреплять собственную инфраструктуру для работы с искусственным интеллектом. После заключения многомиллиардных соглашений с NVIDIA, Broadcom, AMD и пересмотра условий сотрудничества с Microsoft, компания объявила о новом партнёрстве с Amazon.

Согласно официальной информации, OpenAI подписала контракт с Amazon Web Services (AWS) на сумму 38 миллиардов долларов. В рамках этого соглашения OpenAI будет использовать облачную инфраструктуру AWS для обучения и развертывания своих моделей искусственного интеллекта.

Amazon предоставит компании масштабируемые вычислительные ресурсы, включая серверы Amazon EC2 UltraServers, оснащённые сотнями тысяч чипов. Такое расширение инфраструктуры позволит команде Сэма Альтмана ускорить обработку данных и повысить эффективность обучения больших языковых моделей.

Завершить проект с Amazon планируется к концу 2026 года, при этом в документах предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощностей в 2027 году и последующих периодах.