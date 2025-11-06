Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon06.11.25
OpenAI продовжує зміцнювати власну інфраструктуру для роботи зі штучним інтелектом. Після укладання багатомільярдних угод з NVIDIA, Broadcom, AMD та перегляду умов співпраці з Microsoft компанія оголосила про нове партнерство з Amazon.
Згідно з офіційною інформацією, OpenAI підписала контракт із Amazon Web Services (AWS) на суму 38 мільярдів доларів. В рамках цієї угоди OpenAI використовуватиме хмарну інфраструктуру AWS для навчання та розгортання своїх моделей штучного інтелекту.
Amazon надасть компанії обчислювальні ресурси, що масштабуються, включаючи сервери Amazon EC2 UltraServers, оснащені сотнями тисяч чіпів. Таке розширення інфраструктури дозволить команді Сема Альтмана прискорити обробку даних та підвищити ефективність навчання великих мовних моделей.
Завершити проект із Amazon планується до кінця 2026 року, при цьому в документах передбачена можливість подальшого збільшення потужностей у 2027 році та наступних періодах.
