ЕС отменил запрет продавать автомобили с ДВС после 2035 года  

ЕС отменил запрет продавать автомобили с ДВС после 2035 года18.12.25
Европейский союз пересмотрел подход к регулированию продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и отказался от идеи полного запрета таких машин с 2035 года. Согласно обновлённым предложениям, автомобили с ДВС и гибридные модели смогут оставаться на рынке и после этой даты, если будут соответствовать новым, менее жестким требованиям по выбросам.
Решение было принято после активного давления со стороны правительств стран ЕС и крупнейших автоконцернов, среди которых Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW и Stellantis. В Европейской комиссии пояснили, что вместо нулевого уровня выбросов теперь предлагается сократить выбросы CO₂ на 90% по сравнению с уровнем 2021 года. Это практически отменяет обязательный переход только на электромобили.
Оставшиеся на 10% сокращения выбросов автопроизводителям предлагается компенсировать за счет использования биотоплива, синтетического топлива и низкоуглеродной стали европейского производства. Компании, которые будут использовать «зеленую» сталь, сумеют рассчитывать на дополнительные экологические кредиты, а компактные электромобили нового класса получат так называемые суперкредиты для зачета нормативов.
При этом за неисполнение целевых характеристик по выбросам сохраняется система штрафов, которые могут достигать миллиардных сумм. Конечной даты полного отказа от автомобилей с ДВС в документах не указано, что формально позволяет продавать их и в более отдалённой перспективе. Отдельный акцент сделан на корпоративных автопарках: страны ЕС должны будут определить судьбу электромобилей в новых регистрациях служебного транспорта крупных компаний к 2030 году, однако конкретные параметры еще не обсуждаются.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена сохранить лидирующие позиции в глобальном переходе к чистым технологиям. В свою очередь, вице-председатель Еврокомиссии по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне охарактеризовал изменения как необходимую меру поддержки европейской автомобильной отрасли.
