ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року  

ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року18.12.25
Європейський Союз переглянув підхід до регулювання продажів автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та відмовився від ідеї повної заборони таких машин з 2035 року. Згідно з оновленими пропозиціями, автомобілі з ДВС та гібридні моделі зможуть залишатися на ринку і після цієї дати, якщо відповідатимуть новим, менш жорстким вимогам щодо викидів.
Рішення було ухвалено після активного тиску з боку урядів країн ЄС та найбільших автоконцернів, серед яких Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW та Stellantis. У Європейській комісії пояснили, що замість нульового рівня викидів наразі пропонується скоротити викиди CO₂ на 90% порівняно з рівнем 2021 року. Це практично скасовує обов’язковий перехід лише на електромобілі.
Автовиробникам, що залишилися на 10% скорочення викидів, пропонується компенсувати за рахунок використання біопалива, синтетичного палива і низьковуглецевої сталі європейського виробництва. Компанії, які будуть використовувати зелену сталь, зможуть розраховувати на додаткові екологічні кредити, а компактні електромобілі нового класу отримають так звані суперкредити для заліку нормативів.
При цьому за невиконання цільових характеристик викидів зберігається система штрафів, які можуть досягати мільярдних сум. Кінцевої дати повної відмови від автомобілів з ДВС у документах не вказано, що формально дозволяє продавати їх у більш віддаленій перспективі. Окремий акцент зроблено на корпоративних автопарках: країни ЄС мають визначити долю електромобілів у нових реєстраціях службового транспорту великих компаній до 2030 року, проте конкретні параметри ще не обговорюються.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа має намір зберегти лідируючі позиції у глобальному переході до чистих технологій. У свою чергу, віце-голова Єврокомісії з питань промислової стратегії Стефан Сежурне охарактеризував зміни як необхідний захід підтримки європейської автомобільної галузі.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Найкращі ігрові ноутбуки, мишки для роботи, клавіатури для ігор, смартфони та бездротові навушники 2025 року. Серед них ми відзначимо найцікавіші і ті, що можемо рекомендувати купити.
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року автомобіль закон
Європейський Союз переглянув підхід до регулювання продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та відмовився від ідеї повної заборони.
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac Facebook додаток
Версії Facebook Messenger для macOS і Windows більше недоступні – користувачів перенаправляються на веб-версію сервісу через Facebook або Messenger.com.
ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року
Meta видалила додаток Facebook Messenger для Windows та Mac
На Steam у 2025 році вийшло понад 19 тисяч ігор, половину гравці навіть не помітили
Компанія виробник роботів пилососів iRobot оголосила про банкрутство
Найкращі ігри 2025 року за версією Digital Foundry
lifecell пропонує MNP-абонентам зафіксувати тариф на 2 роки
Повітряна тривога в Україні спрацьовуватиме точніше і швидше