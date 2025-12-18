 

ЄС відмінив заборону продавати автомобілі з ДВС після 2035 року

18.12.25

mercedes-benz-gls-brabus-850-xl-1

 

Європейський Союз переглянув підхід до регулювання продажів автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та відмовився від ідеї повної заборони таких машин з 2035 року. Згідно з оновленими пропозиціями, автомобілі з ДВС та гібридні моделі зможуть залишатися на ринку і після цієї дати, якщо відповідатимуть новим, менш жорстким вимогам щодо викидів.

 

Рішення було ухвалено після активного тиску з боку урядів країн ЄС та найбільших автоконцернів, серед яких Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW та Stellantis. У Європейській комісії пояснили, що замість нульового рівня викидів наразі пропонується скоротити викиди CO₂ на 90% порівняно з рівнем 2021 року. Це практично скасовує обов’язковий перехід лише на електромобілі.

 

Автовиробникам, що залишилися на 10% скорочення викидів, пропонується компенсувати за рахунок використання біопалива, синтетичного палива і низьковуглецевої сталі європейського виробництва. Компанії, які будуть використовувати зелену сталь, зможуть розраховувати на додаткові екологічні кредити, а компактні електромобілі нового класу отримають так звані суперкредити для заліку нормативів.

 

При цьому за невиконання цільових характеристик викидів зберігається система штрафів, які можуть досягати мільярдних сум. Кінцевої дати повної відмови від автомобілів з ДВС у документах не вказано, що формально дозволяє продавати їх у більш віддаленій перспективі. Окремий акцент зроблено на корпоративних автопарках: країни ЄС мають визначити долю електромобілів у нових реєстраціях службового транспорту великих компаній до 2030 року, проте конкретні параметри ще не обговорюються.

 

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європа має намір зберегти лідируючі позиції у глобальному переході до чистих технологій. У свою чергу, віце-голова Єврокомісії з питань промислової стратегії Стефан Сежурне охарактеризував зміни як необхідний захід підтримки європейської автомобільної галузі.


18.12.25
