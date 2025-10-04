Электровелосипед Audi eMTB 2.0 стоит $585004.10.25
Немецкий автопроизводитель Audi представил обновлённую версию электрического горного велосипеда eMTB 2.0, созданного совместно с итальянской компанией Fantic. Новинка сохранила алюминиевую раму от оригинального Audi eMTB, но получила усовершенствованные компоненты и снизила стартовую цену до 5850 долларов.
Электробайк оснащён электронной трансмиссией SRAM GX Eagle Transmission AXS с 12-скоростной кассетой SRAM XX SL Eagle 10-52T. Тормозная система также была усилена: установлены новые роторы EPTA STAGE диаметром 220 мм спереди и 203 мм сзади, а суппорты Sunstar F.I.R.S.T. обеспечивают более уверенный контроль на спусках.
Подвеска выполнена на основе вилки Öhlins RXF38 m.2 и заднего амортизатора TTX22m.2, каждый из которых имеет ход 180 мм.
За привод отвечает электромотор Brose S-MAG мощностью 250 Вт и крутящим моментом до 90 Н·м. Питание обеспечивает встроенная батарея на 720 Вт·ч. Доступны четыре режима езды — eco, tour, sport и boost. Максимальная скорость составляет 32 км/ч, а запас хода варьируется от 19 до 145 км в зависимости от рельефа и усилий велосипедиста. На компактном цифровом дисплее отображаются скорость, уровень помощи и заряд аккумулятора.
Конструкция велосипеда выполнена по так называемой mullet-схеме: спереди установлено колесо диаметром 29 дюймов, сзади — 27,5 дюймов. Такое решение помогает легче преодолевать крупные препятствия и сохранять манёвренность.
Audi также предложит дополнительные аксессуары для eMTB 2.0, включая фирменный шлем и гидратор.
Технические характеристики Audi eMTB 2.0
- Мотор: Brose S-MAG, 250 Вт, до 90 Н·м крутящего момента.
- Батарея: интегрированная, 720 Вт·ч.
- Режимы езды: eco, tour, sport, boost.
- Скорость: до 32 км/ч (20 миль/ч).
- Запас хода: от 19 до 145 км (в зависимости от рельефа и усилий райдера).
- Дисплей: компактный цифровой экран с отображением скорости, уровня помощи и заряда батареи.
Электровелосипед Audi eMTB 2.0 стоит $5850
