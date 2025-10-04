Електровелосипед Audi eMTB 2.0 коштує $585004.10.25
Німецький автовиробник Audi представив оновлену версію електричного гірського велосипеда eMTB 2.0, створеного спільно з італійською компанією Fantic. Новинка зберегла алюмінієву раму від оригінального Audi eMTB, але отримала вдосконалені компоненти та знизила стартову ціну до 5850 доларів.
Електробайк оснащений електронною трансмісією SRAM GX Eagle Transmission AXS із 12-швидкісною касетою SRAM XX SL Eagle 10-52T. Гальмівна система також була посилена: встановлені нові ротори EPTA STAGE діаметром 220 мм спереду та 203 мм ззаду, а супорти Sunstar F.I.R.S.T. забезпечують впевненіший контроль на спусках.
Підвіска виконана на основі вилки Öhlins RXF38 m.2 та заднього амортизатора TTX22m.2, кожен з яких має хід 180 мм.
За привід відповідає електромотор Brose S-MAG потужністю 250 Вт і моментом, що крутить, до 90 Н·м. Живлення забезпечує вбудована батарея на 720 Вт · год. Доступні чотири режими їзди – eco, tour, sport та boost. Максимальна швидкість становить 32 км/год, а запас ходу варіюється від 19 до 145 км залежно від рельєфу та зусиль велосипедиста. На компактному цифровому дисплеї відображається швидкість, рівень допомоги та заряд акумулятора.
Конструкція велосипеда виконана за так званою mullet-схемою: спереду встановлено колесо діаметром 29 дюймів, ззаду – 27,5 дюймів. Таке рішення допомагає легше долати великі перешкоди та зберігати маневреність.
Audi також запропонує додаткові аксесуари для eMTB 2.0, включаючи фірмовий шолом та гідратор.
Технічні характеристики Audi eMTB 2.0
- Мотор: Brose S-MAG, 250 Вт, до 90 Нм крутного моменту.
- Батарея: інтегрована, 720 Вт·ч.
- Режими їзди: eco, tour, sport, boost.
- Швидкість: до 32 км/год (20 миль/год).
- Запас ходу: від 19 до 145 км (залежно від рельєфу та зусиль райдера).
- Дисплей: компактний цифровий екран з відображенням швидкості, рівня допомоги та заряду батареї.

