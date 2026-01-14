Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км  

Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км14.01.26
Компания Kia представила на Брюссельском автосалоне 2026 компактный электрический кроссовер EV2. Модель стала шестым специализированным электромобилем в линейке бренда и одновременно наиболее доступным представителем его электрического направления. EV2 относится к B-классу и, прежде всего, ориентировкам на использование в городских условиях.
Комплектации Kia EV2
Kia EV2 предлагается с двумя вариантами тяговых аккумуляторов. Базовая версия получила аккумулятор емкостью 42,2 кВтч, что обеспечивает запас хода до 317 километров по циклу WLTP. Версия с батареей на 61,0 кВтч позволяет проехать до 448 километров без подзарядки. Обе модификации поддерживают быструю зарядку постоянным током, благодаря чему пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает примерно пол часа.
Когда выйдет Kia EV2
Запуск серийного производства стандартной версии Kia EV2 намечен на первый квартал 2026 года. Варианты с большим запасом хода, а также комплектация GT Line должны появиться позже года. Длина кроссовера составляет 4060 миллиметров. Среди заявленной оснастки – поддержка двунаправленной зарядки по стандартам V2L и V2G, система дистанционной интеллектуальной парковки и мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 12,3 дюйма.
Кроме EV2, Kia также привезла в Брюссель спортивные версии электромобилей EV3 GT, EV4 Hatchback GT и EV5 GT. Все эти модели оснащены двухмоторной силовой установкой с полным приводом и получили специально настроенное шасси. Начало производства GT-модификаций намечено на вторую половину 2026 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км автомобиль электротранспорт
Kia EV2 предлагается с двумя вариантами тяговых аккумуляторов. Базовая версия получила аккумулятор емкостью 42,2 кВтч, что обеспечивает запас хода до 317 километров по циклу WLTP
Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz автомобиль рейтинг
Автомобиль Mercedes-Benz CLA стала обладателем титула «Автомобиль года 2026». Победителя объявили во время гала-вечера, состоявшегося в рамках Международного автосалона в Брюсселе.
Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км
Автомобилем 2026 года в Европе стал Mercedes-Benz CLA
Игровой смартфон RedMagic 11 Air получил 6,85” OLED-дисплей и чипсет Snapdragon 8 Elite с жидкостной системой охлаждения
Razer представила голографического помощника Project AVA с искусственным интеллектом
В YouTube можно будет отфильтровать Shorts из ленты
ПриватБанк в ко-партнерстве с Visa и с участием и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащены Intel Core Ultra Series 3 и имеют автономность до 30 часов
CES 2026: Samsung показала гибкий экран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 — трекер с автономностью 600 часов
Instagram взломали? 17,5 млн пользователей получили поддельные e-mail со сбросом пароля
Впервые за 7 лет Alphabet обогнала Apple по рыночной капитализации
Motorola Razr Fold — первый раскладной книжка-смартфон компании