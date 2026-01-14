 

Электрический кроссовер Kia EV2 имеет запас хода до 448 км

14.01.26

Kia EV2

 

Компания Kia представила на Брюссельском автосалоне 2026 компактный электрический кроссовер EV2. Модель стала шестым специализированным электромобилем в линейке бренда и одновременно наиболее доступным представителем его электрического направления. EV2 относится к B-классу и, прежде всего, ориентировкам на использование в городских условиях.

 

Комплектации Kia EV2

 

Kia EV2 предлагается с двумя вариантами тяговых аккумуляторов. Базовая версия получила аккумулятор емкостью 42,2 кВтч, что обеспечивает запас хода до 317 километров по циклу WLTP. Версия с батареей на 61,0 кВтч позволяет проехать до 448 километров без подзарядки. Обе модификации поддерживают быструю зарядку постоянным током, благодаря чему пополнение заряда с 10 до 80 процентов занимает примерно пол часа.

 

Когда выйдет Kia EV2

 

Запуск серийного производства стандартной версии Kia EV2 намечен на первый квартал 2026 года. Варианты с большим запасом хода, а также комплектация GT Line должны появиться позже года. Длина кроссовера составляет 4060 миллиметров. Среди заявленной оснастки – поддержка двунаправленной зарядки по стандартам V2L и V2G, система дистанционной интеллектуальной парковки и мультимедийный комплекс с дисплеем диагональю 12,3 дюйма.

 

Кроме EV2, Kia также привезла в Брюссель спортивные версии электромобилей EV3 GT, EV4 Hatchback GT и EV5 GT. Все эти модели оснащены двухмоторной силовой установкой с полным приводом и получили специально настроенное шасси. Начало производства GT-модификаций намечено на вторую половину 2026 года.


