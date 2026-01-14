 

Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км

14.01.26

Kia EV2

 

Компанія Kia представила на Брюссельському автосалоні 2026 року компактний електричний кросовер EV2. Модель стала шостим спеціалізованим електромобілем у лінійці бренду та одночасно найбільш доступним представником його електричного спрямування. EV2 відноситься до B-класу і, перш за все, орієнтування на використання в міських умовах.

 

Комплектації Kia EV2

 

Kia EV2 пропонується із двома варіантами тягових акумуляторів. Базова версія отримала акумулятор ємністю 42,2 кВтг, що забезпечує запас ходу до 317 кілометрів за циклом WLTP. Версія з батареєю на 61,0 кВтг дозволяє проїхати до 448 км без підзарядки. Обидві модифікації підтримують швидке заряджання постійним струмом, завдяки чому поповнення заряду з 10 до 80 відсотків займає приблизно пів години.

 

Коли вийде Kia EV2

 

Запуск серійного виробництва стандартної версії Kia EV2 заплановано на перший квартал 2026 року. Варіанти з великим запасом ходу, а також комплектація GT Line мають з’явитися пізніше за рік. Довжина кросовера складає 4060 міліметрів. Серед заявленої оснастки – підтримка двонаправленої зарядки за стандартами V2L та V2G, система дистанційного інтелектуального паркування та мультимедійний комплекс з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма.

 

Крім EV2, Kia також привезла до Брюсселя спортивні версії електромобілів EV3 GT, EV4 Hatchback GT та EV5 GT. Всі ці моделі оснащені двомоторною силовою установкою з повним приводом та отримали спеціально налаштоване шасі. Початок виробництва GT-модифікацій заплановано на другу половину 2026 року.


