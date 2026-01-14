Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км  

Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км14.01.26
Компанія Kia представила на Брюссельському автосалоні 2026 року компактний електричний кросовер EV2. Модель стала шостим спеціалізованим електромобілем у лінійці бренду та одночасно найбільш доступним представником його електричного спрямування. EV2 відноситься до B-класу і, перш за все, орієнтування на використання в міських умовах.
Комплектації Kia EV2
Kia EV2 пропонується із двома варіантами тягових акумуляторів. Базова версія отримала акумулятор ємністю 42,2 кВтг, що забезпечує запас ходу до 317 кілометрів за циклом WLTP. Версія з батареєю на 61,0 кВтг дозволяє проїхати до 448 км без підзарядки. Обидві модифікації підтримують швидке заряджання постійним струмом, завдяки чому поповнення заряду з 10 до 80 відсотків займає приблизно пів години.
Коли вийде Kia EV2
Запуск серійного виробництва стандартної версії Kia EV2 заплановано на перший квартал 2026 року. Варіанти з великим запасом ходу, а також комплектація GT Line мають з’явитися пізніше за рік. Довжина кросовера складає 4060 міліметрів. Серед заявленої оснастки – підтримка двонаправленої зарядки за стандартами V2L та V2G, система дистанційного інтелектуального паркування та мультимедійний комплекс з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма.
Крім EV2, Kia також привезла до Брюсселя спортивні версії електромобілів EV3 GT, EV4 Hatchback GT та EV5 GT. Всі ці моделі оснащені двомоторною силовою установкою з повним приводом та отримали спеціально налаштоване шасі. Початок виробництва GT-модифікацій заплановано на другу половину 2026 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км автомобіль електротранспорт
Kia EV2 пропонується із двома варіантами тягових акумуляторів. Базова версія отримала акумулятор ємністю 42,2 кВтг, що забезпечує запас ходу до 317 кілометрів за циклом WLTP
Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz автомобіль рейтинг
Автомобіль Mercedes-Benz CLA став володарем титулу “Автомобіль року 2026”. Переможця оголосили під час гала-вечора, що відбувся у рамках Міжнародного автосалону у Брюсселі.
Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км
Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA
Ігровий смартфон RedMagic 11 Air отримав 6,85” OLED-дисплей та чіпсет Snapdragon 8 Elite з рідинною системою охолодження
В YouTube можна буде відфільтрувати Shorts зі стрічки
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин
CES 2026: Samsung показала гнучкий екран OLED без складки
Motorola Moto Tag 2 – трекер з автономністю 600 годин
Instagram зламали? 17,5 млн користувачів отримали підроблені e-mail зі скиданням пароля
Motorola Razr Fold – перший розкладний книжка-смартфон компанії