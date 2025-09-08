Электрический BMW iX3 имеет запас хода 800 км08.09.25
BMW официально представила новый iX3 — первую серийную модель в рамках проекта Neue Klasse, которая знаменует собой новый этап стратегии компании в области электромобилей. Главным элементом стала батарея ёмкостью 108,7 кВт·ч с цилиндрическими ячейками и 800-вольтовой архитектурой. Запас хода достигает 800 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка мощностью 400 кВт позволяет за 10 минут получить до 370 км пробега, что на треть быстрее прежнего поколения eDrive.
Версия BMW iX3 50 xDrive оснащена двумя электромоторами шестого поколения eDrive, суммарная мощность которых составляет 463 л.с. и 646 Н·м крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Новая архитектура снижает энергопотери на 40%, вес на 10% и себестоимость производства на 20%.
Впервые применена электронная система «superbrain», включающая четыре мощных компьютера. Она управляет большинством функций автомобиля и принимает решения в десять раз быстрее, чем традиционные блоки.
В дизайне сохранился спортивный облик с вертикальной решёткой и подсветкой Iconic Glow. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,24. Интерьер выполнен из материалов без кожи, оснащён панорамной системой iDrive и экраном Panoramic Vision, который тянется вдоль всего лобового стекла. Также доступны 3D head-up дисплей и новое рулевое колесо с сенсорными кнопками. Центральная панель включает обновлённую мультимедиа с поддержкой BMW Operating System X, позволяющей устанавливать приложения для музыки, игр, стриминга и даже Zoom.
Для задних пассажиров стало больше места, объём багажника достигает 520 литров плюс 58 литров во фронтальном отсеке. Около трети материалов автомобиля изготовлены из вторичного сырья, а углеродный след снижен на 34% по сравнению с предшественником. Продажи BMW iX3 в США стартуют в начале 2026 года по цене от 60 тысяч долларов.
