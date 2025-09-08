Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км08.09.25
BMW офіційно представила новий iX3 – першу серійну модель у рамках проекту Neue Klasse, яка знаменує собою новий етап стратегії компанії в галузі електромобілів. Головним елементом стала батарея ємністю 108,7 кВт·год із циліндричними осередками та 800-вольтовою архітектурою. Запас ходу досягає 800 км за циклом WLTP, а швидка зарядка потужністю 400 кВт дозволяє за 10 хвилин отримати до 370 км пробігу, що на третину швидше за минуле покоління eDrive.
Версія BMW iX3 50 xDrive оснащена двома електромоторами шостого покоління eDrive, сумарна потужність яких складає 463 л. і 646 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 4,9 секунд, максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год. Нова архітектура знижує енерговтрати на 40%, вагу на 10% та собівартість виробництва на 20%.
Вперше застосовано електронну систему «superbrain», що включає чотири потужні комп’ютери. Вона керує більшістю функцій автомобіля і приймає рішення вдесятеро швидше, ніж традиційні блоки.
У дизайні зберігся спортивний вигляд з вертикальними ґратами та підсвічуванням Iconic Glow. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,24. Інтер’єр виконаний з матеріалів без шкіри, оснащений панорамною системою iDrive та екраном Panoramic Vision, що тягнеться вздовж усього лобового скла. Також доступні 3D head-up дисплей та нове кермо з сенсорними кнопками. Центральна панель включає оновлену мультимедіа за допомогою BMW Operating System X, що дозволяє встановлювати програми для музики, ігор, стрімінгу і навіть Zoom.
Для задніх пасажирів побільшало місця, об’єм багажника досягає 520 літрів плюс 58 літрів у фронтальному відсіку. Близько третини матеріалів автомобіля виготовлено із вторинної сировини, а вуглецевий слід знижено на 34% порівняно з попередником. Продажі BMW iX3 у США стартують на початку 2026 року за ціною від 60 тисяч доларів.
