Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?19.01.26
Китайский бренд Dreame, который еще недавно специализировался на роботах-пылесосах, продолжает активно расширять ассортимент и представил свою первую экшн-камеру Leaptic Cube, в которой сделан упор на возможности искусственного интеллекта.
Что известно про екшн камеру Dreame Leaptic Cube
Leaptic Cube — это компактная экшн-камера, ориентированная на путешественников, спортсменов и блогеров. Ключевая особенность устройства — съемный модуль камеры, который можно использовать отдельно от основной базы на расстоянии до 30 метров. База оснащена встроенным LCD-экраном, позволяющим дистанционно управлять процессом съемки.
Камера получила 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,3″ с динамическим диапазоном до 13,5 стопов, объектив с диафрагмой f/2.8 и углом обзора 155°.
Видеовозможности и ИИ-алгоритмы
Leaptic Cube поддерживает съемку в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду, а также 4K при 60 FPS с HDR. Для замедленного видео доступен режим 120 кадров в секунду. Камера записывает 10-битное видео и поддерживает профили HLG и P-Log, что рассчитано на продвинутую цветокоррекцию. Использование 4-нм процессора позволяет улучшить качество ночной съемки.
Dreame делает ставку на ИИ-алгоритмы, которые отвечают за повышение детализации, улучшение стабилизации и расширение динамического диапазона изображения.
Память и автономность
Экшн-камера выпускается в версиях с 64 или 128 ГБ встроенной памяти, при этом слот для карт microSD вынесен в дополнительный модуль.
Leaptic Cube способна работать до 90 минут без основного модуля и до 200 минут при использовании модуля с дополнительным аккумулятором и экраном диагональю 2,27 дюйма.
