Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?

19.01.26

Dreame Leaptic Cube

 

Китайский бренд Dreame, который еще недавно специализировался на роботах-пылесосах, продолжает активно расширять ассортимент и представил свою первую экшн-камеру Leaptic Cube, в которой сделан упор на возможности искусственного интеллекта.

 

Что известно про екшн камеру Dreame Leaptic Cube

 

Leaptic Cube — это компактная экшн-камера, ориентированная на путешественников, спортсменов и блогеров. Ключевая особенность устройства — съемный модуль камеры, который можно использовать отдельно от основной базы на расстоянии до 30 метров. База оснащена встроенным LCD-экраном, позволяющим дистанционно управлять процессом съемки.

 

Камера получила 50-мегапиксельный сенсор формата 1/1,3″ с динамическим диапазоном до 13,5 стопов, объектив с диафрагмой f/2.8 и углом обзора 155°.

 

Видеовозможности и ИИ-алгоритмы

 

Leaptic Cube поддерживает съемку в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду, а также 4K при 60 FPS с HDR. Для замедленного видео доступен режим 120 кадров в секунду. Камера записывает 10-битное видео и поддерживает профили HLG и P-Log, что рассчитано на продвинутую цветокоррекцию. Использование 4-нм процессора позволяет улучшить качество ночной съемки.

 

Dreame делает ставку на ИИ-алгоритмы, которые отвечают за повышение детализации, улучшение стабилизации и расширение динамического диапазона изображения.

 

Dreame Leaptic Cube

 

Память и автономность

 

Экшн-камера выпускается в версиях с 64 или 128 ГБ встроенной памяти, при этом слот для карт microSD вынесен в дополнительный модуль.

 

Leaptic Cube способна работать до 90 минут без основного модуля и до 200 минут при использовании модуля с дополнительным аккумулятором и экраном диагональю 2,27 дюйма.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
778
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
55
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
19.01.26 | 16.25
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
Dreame Leaptic Cube

Dreame, который еще недавно специализировался на роботах-пылесосах, продолжает активно расширять ассортимент и представил свою первую экшн-камеру Leaptic Cube

19.01.26 | 13.20
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков  
Garmin Quatix 8 Pro

Garmin представила флагманские смарт-часы Quatix 8 Pro, ориентированные в первую очередь на эксплуатацию в морской среде.

19.01.26 | 16.25
Экшн камера Dreame Leaptic Cube с поддержкой 8K — конкурент GoPro?
19.01.26 | 13.20
Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков
19.01.26 | 10.15
Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7
19.01.26 | 07.03
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварке
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома
17.01.26 | 12.25
YouTube добавила новые функции родительского контроля для украинских пользователей
17.01.26 | 09.08
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
16.01.26 | 19.03
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
16.01.26 | 15.54
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
16.01.26 | 12.45
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
16.01.26 | 10.30
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
16.01.26 | 06.56
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
15.01.26 | 23.05
Мир виртуальных развлечений: как создать атмосферу полного погружения в игру