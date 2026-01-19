Екшн камера Dreame Leaptic Cube з підтримкою 8K – конкурент GoPro?

19.01.26

Dreame Leaptic Cube

 

Китайський бренд Dreame, який ще нещодавно спеціалізувався на роботах-пилососах, продовжує активно розширювати асортимент і представив свою першу екшн-камеру Leaptic Cube, в якій наголошується на можливості штучного інтелекту.

 

Що відомо про екшн камеру Dreame Leaptic Cube

 

Leaptic Cube – це компактна екшн-камера, орієнтована на мандрівників, спортсменів та блогерів. Ключова особливість пристрою — модуль камери, що знімається, який можна використовувати окремо від основної бази на відстані до 30 метрів. База оснащена вбудованим LCD-екраном, що дозволяє дистанційно керувати процесом зйомки.

 

Камера отримала 50-мегапіксельний сенсор формату 1/1,3″ з динамічним діапазоном до 13,5 стопів, об’єктив з діафрагмою f/2.8 та кутом огляду 155°.

 

Відеоможливості та ІІ-алгоритми

 

Leaptic Cube підтримує зйомку з роздільною здатністю 8K при 30 кадрах в секунду, а також 4K при 60 FPS з HDR. Для уповільненого відео доступний режим 120 кадрів за секунду. Камера записує 10-бітне відео та підтримує профілі HLG та P-Log, що розраховано на просунуту корекцію кольору. Використання 4-нм процесора дозволяє покращити якість нічної зйомки.

 

Dreame робить ставку на ІІ-алгоритми, які відповідають за підвищення деталізації, покращення стабілізації та розширення динамічного діапазону зображення.

 

Dreame Leaptic Cube

 

Пам’ять та автономність

 

Екшн-камера випускається у версіях з 64 або 128 ГБ убудованої пам’яті, при цьому слот для карт microSD винесений у додатковий модуль.

 

Leaptic Cube здатна працювати до 90 хвилин без основного модуля та до 200 хвилин при використанні модуля з додатковим акумулятором та екраном діагоналлю 2,27 дюйма.


