Edifier Huazai New Cyber — то ли Bluetooth-колонка, то ли компьютерный корпус

Компания Edifier представила настольную Bluetooth-колонку Huazai New Cyber — оригинальную аудиосистему, оформленную в стиле современного корпуса ПК. Устройство оснащено 2,8-дюймовым экраном, 2.1-канальными динамиками и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт через USB.

Дизайн колонки выполнен в футуристичном стиле: внутри корпуса находится дисплей и RGB-подсветка, имитирующая вращение вентиляторов охлаждения. Экран может отображать тексты песен, системную информацию (например, температуру процессора, загрузку оперативной памяти и графики), а также часы или фоновые изображения. Верхняя часть устройства служит декоративной, а нижняя — акустической. Сверху расположена удобная ручка для переноски.

Edifier Huazai New Cyber представляет собой 2.1-канальную систему с четырёхдюймовым сабвуфером, двумя 52-миллиметровыми динамиками и тремя пассивными мембранами. Номинальная мощность достигает 60 Вт, пиковая — 120 Вт. За обработку звука отвечает двойной усилитель класса D с DSP-процессором, обеспечивающим чистое и точное звучание.

Среди интерфейсов — Bluetooth 6.0, AUX, USB, а также порты USB-A и USB-C с поддержкой зарядки мощностью до 35 Вт. Подсветка RGB поддерживает 16,8 миллиона цветов и восемь режимов свечения. Уровень шума не превышает 20 дБ, что делает колонку практически бесшумной в работе.

Размеры корпуса составляют 294×151×214 мм, а цена в Китае — 1499 юаней (около $210). Колонка доступна в двух цветах — Aurora White и Phantom Black.