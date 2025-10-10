Edifier Huazai New Cyber ​​- чи то Bluetooth-колонка, чи то комп’ютерний корпус

Компанія Edifier представила настільну Bluetooth-колонку Huazai New Cyber ​​– оригінальну аудіосистему, оформлену у стилі сучасного корпусу ПК. Пристрій оснащений 2,8-дюймовим екраном, 2.1-канальними динаміками та підтримує швидку зарядку потужністю 35 Вт через USB.

Дизайн колонки виконаний у футуристичному стилі: всередині корпусу знаходиться дисплей та RGB-підсвічування, що імітує обертання вентиляторів охолодження. Екран може відображати тексти пісень, системну інформацію (наприклад, температуру процесора, завантаження оперативної пам’яті та графіки), годинник або фонові зображення. Верхня частина пристрою служить декоративною, а нижня – акустичною. Зверху розташована зручна ручка для перенесення.

Edifier Huazai New Cyber ​​є 2.1-канальною системою з чотиридюймовим сабвуфером, двома 52-міліметровими динаміками і трьома пасивними мембранами. Номінальна потужність досягає 60 Вт, пікова – 120 Вт. За обробку звуку відповідає подвійний підсилювач класу D із DSP-процесором, що забезпечує чисте та точне звучання.

Серед інтерфейсів – Bluetooth 6.0, AUX, USB, а також порти USB-A та USB-C з підтримкою зарядки потужністю до 35 Вт. Підсвічування RGB підтримує 16,8 мільйона кольорів та вісім режимів свічення. Рівень шуму не перевищує 20 дБ, що робить колонку практично безшумною у роботі.

Розміри корпусу становлять 294х151х214 мм, а ціна в Китаї – 1499 юанів (близько $210). Колонка доступна у двох кольорах – Aurora White та Phantom Black.