Компания Eazeye представила Monitor 2.0 — 24-дюймовый RLCD-дисплей, который позиционируется как энергоэффективная альтернатива классическим ЖК-экранам и e-ink-панелям. В отличие от привычных решений с подсветкой, устройство использует технологию UHR (ultra-high reflectivity), при которой изображение формируется за счет отраженного внешнего света.
Производитель отмечает, что такой подход снижает нагрузку на глаза и делает работу более комфортной при длительном использовании. Энергопотребление у новинки заметно ниже стандартных LCD-панелей: в среднем около 4 Вт, а максимальное значение составляет 7 Вт. Для сравнения, портативные мониторы с подсветкой могут расходовать до 40 Вт.
Главный плюс
Главное преимущество отражающего экрана заключается в том, что при ярком солнечном свете изображение остается читаемым. Там, где традиционный дисплей теряет контрастность даже на максимальной яркости, Eazeye Monitor 2.0 демонстрирует более четкую картинку. Компания приводит примеры, когда устройство на улице сохраняет информативность, в то время как обычный ЖК-экран выглядит почти выключенным.
Монитор оснащен Full HD-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 15 мс. Он способен отображать 16,7 млн цветов, имеет контрастность 1000:1 и углы обзора 178°. Подключение осуществляется через USB-C или HDMI, питание подается также по USB-C. В комплект входят кабели, подставка и адаптер питания. Конструкция весит 2,2 кг, оснащена откидной ножкой для регулировки угла и стандартным аудиовыходом 3,5 мм.
Цена — главный минус
Стоимость новинки составляет 999 долларов. Таким образом, модель позиционируется как более доступное решение по сравнению с цветными e-ink-мониторами DASUNG, BIGME и Onyx Boox Mira Pro Color, цена которых превышает 1600 долларов. При этом разрешение ограничено Full HD, однако скорость отклика выше за счет частоты обновления 60 Гц.
Eazeye Monitor 2.0 может подойти для работы с документами и повседневных задач, но в роли основного инструмента для видеомонтажа или профессиональной графики будет ограничен из-за сравнительно невысокой детализации и цветопередачи. Модель совмещает низкое энергопотребление с удобством чтения при ярком освещении и может быть интересна тем, кто ищет переносной дисплей для работы на улице или в командировках.
