Компанія Eazeye представила Monitor 2.0 – 24-дюймовий RLCD-дисплей, який позиціонується як енергоефективна альтернатива класичним РК-екранам та e-ink-панелям. На відміну від звичних рішень з підсвічуванням, пристрій використовує технологію UHR (ultra-high reflectivity), коли зображення формується за рахунок відбитого зовнішнього світла.
Виробник зазначає, що такий підхід знижує навантаження на очі і робить роботу комфортнішою при тривалому використанні. Енергоспоживання новинки помітно нижче стандартних LCD-панелей: в середньому близько 4 Вт, а максимальне значення становить 7 Вт. Для порівняння, портативні монітори з підсвічуванням можуть витрачати до 40 Вт.
Головний плюс
Головна перевага екрану, що відображає, полягає в тому, що при яскравому сонячному світлі зображення залишається читаним. Там, де традиційний дисплей втрачає контрастність навіть на максимальній яскравості, Eazeye Monitor 2.0 демонструє чіткішу картинку. Компанія наводить приклади, коли пристрій на вулиці зберігає інформативність, тоді як звичайний РК-екран виглядає майже вимкненим.
Монітор оснащений Full HD-панеллю з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і часом відгуку 15 мс. Він здатний відображати 16700000 кольорів, має контрастність 1000:1 і кути огляду 178 °. Підключення здійснюється через USB-C або HDMI, живлення подається також USB-C. В комплект входять кабелі, підставка та адаптер живлення. Конструкція важить 2,2 кг, оснащена відкидною ніжкою для регулювання кута та стандартним аудіовиходом 3,5 мм.
Ціна – головний мінус
Вартість новинки складає 999 доларів. Таким чином, модель позиціонується як більш доступне рішення, порівняно з кольоровими e-ink-моніторами DASUNG, BIGME та Onyx Boox Mira Pro Color, ціна яких перевищує 1600 доларів. При цьому роздільна здатність обмежена Full HD, проте швидкість відгуку вища за рахунок частоти оновлення 60 Гц.
Eazeye Monitor 2.0 може підійти для роботи з документами та повсякденних завдань, але в ролі основного інструменту для відеомонтажу або професійної графіки буде обмежено через порівняно невисоку деталізацію та кольоропередачу. Модель поєднує низьке енергоспоживання із зручністю читання при яскравому освітленні та може бути цікавою для тих, хто шукає переносний дисплей для роботи на вулиці або у відрядженнях.
