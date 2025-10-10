E-Ink электронная книга BOOX P6 Pro может звонить и фотографировать10.10.25
Компания BOOX готовит к выпуску новую электронную книгу P6 Pro, которая впервые в серии получит цветной eInk-дисплей. Благодаря этому устройство станет более универсальным — оно подходит не только для чтения обычных книг, но и для просмотра комиксов, PDF-документов и создания рукописных заметок.
BOOX P6 Pro оснащена 6-дюймовым экраном Kaleido 3 с разрешением 1440×1080 пикселей в черно-белом режиме и 720×540 в цветном. Дисплей поддерживает 4096 оттенков цвета и имеет подсветку с регулировкой цветовой температуры.
Интересно, что устройство даже оснащено камерой — редкостью для ридеров. Кроме того, гибридный слот поддерживает не только microSD-карты объемом до 2 ТБ, но и SIM-карту, что делает модель ближе к смартфонам, чем к классическим электронным книгам.
Экран поддерживает работу со стилусом BOOX Pen Plus, позволяющим делать заметки, рисунки или подписывать документы прямо на экране.
Официальная премьера BOOX P6 Pro намечена на 9 октября 2025 года. Ожидается, что новинка заинтересует студентов, преподавателей и всех, кто ищет компактное, функциональное и современное eInk-устройство с цветным экраном.
