E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати

Компанія BOOX готує до випуску нову електронну книгу P6 Pro, яка вперше у серії отримає кольоровий eInk-дисплей. Завдяки цьому пристрій стане більш універсальним – він підходить не тільки для читання звичайних книг, але й для перегляду коміксів, PDF-документів та створення рукописних нотаток.

BOOX P6 Pro оснащена 6-дюймовим екраном Kaleido 3 з роздільною здатністю 1440×1080 пікселів у чорно-білому режимі та 720×540 у кольоровому. Дисплей підтримує 4096 відтінків кольору та має підсвічування з регулюванням колірної температури.

Цікаво, що пристрій навіть оснащений камерою – рідкістю для рідерів. Крім того, гібридний слот підтримує не тільки microSD-карти об’ємом до 2 ТБ, а й SIM-карту, що робить модель ближчою до смартфонів, ніж до класичних електронних книг.

Екран підтримує роботу зі стілусом BOOX Pen Plus, що дозволяє робити нотатки, малюнки або підписувати документи прямо на екрані.

Офіційну прем’єру BOOX P6 Pro намічено на 9 жовтня 2025 року. Очікується, що новинка зацікавить студентів, викладачів та всіх, хто шукає компактний, функціональний та сучасний eInk-пристрій з кольоровим екраном.