E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати10.10.25
Компанія BOOX готує до випуску нову електронну книгу P6 Pro, яка вперше у серії отримає кольоровий eInk-дисплей. Завдяки цьому пристрій стане більш універсальним – він підходить не тільки для читання звичайних книг, але й для перегляду коміксів, PDF-документів та створення рукописних нотаток.
BOOX P6 Pro оснащена 6-дюймовим екраном Kaleido 3 з роздільною здатністю 1440×1080 пікселів у чорно-білому режимі та 720×540 у кольоровому. Дисплей підтримує 4096 відтінків кольору та має підсвічування з регулюванням колірної температури.
Цікаво, що пристрій навіть оснащений камерою – рідкістю для рідерів. Крім того, гібридний слот підтримує не тільки microSD-карти об’ємом до 2 ТБ, а й SIM-карту, що робить модель ближчою до смартфонів, ніж до класичних електронних книг.
Екран підтримує роботу зі стілусом BOOX Pen Plus, що дозволяє робити нотатки, малюнки або підписувати документи прямо на екрані.
Офіційну прем’єру BOOX P6 Pro намічено на 9 жовтня 2025 року. Очікується, що новинка зацікавить студентів, викладачів та всіх, хто шукає компактний, функціональний та сучасний eInk-пристрій з кольоровим екраном.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати E Ink смартфон
Компанія BOOX готує до випуску нову електронну книгу P6 Pro, яка вперше у серії отримає кольоровий eInk-дисплей
Tag Heuer і New Balance випустили смарт годинник з фітнес-функціями та титановим корпусом смарт-годинник фітнес-трекер
Tag Heuer Connected Calibre E5 повністю сумісний з iOS та Android, підтримує водозахист до 50 метрів та безконтактну оплату через NFC
E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати
Tag Heuer і New Balance випустили смарт годинник з фітнес-функціями та титановим корпусом
Верховна Рада України підтримала створення Кіберсил ЗСУ
Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium
Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків
SWIFT створить свій блокчейн
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років
У WhatsApp можна буде резервувати унікальні нікнейми
OpenAI зробила багатомільярдне замовлення у AMD на процесори
Десятки ігор видалили зі Steam через вразливість рушія Unity
Розробник monobank залучив інвестицій на $1 млрд.
Нова колонка Google Home з ШІ Gemini коштує $99
Скани документів користувачів Discord були вкрадені