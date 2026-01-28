Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы  

Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы28.01.26
В 2026 году систему е-Баллов, которая позволяет военным обменивать очки за уничтоженную российскую пехоту и технику на необходимое вооружение, расширят на новые подразделения Сил обороны Украины. Об этом сообщили «Оборонці» в пресс-релизе Министерства обороны Украины.
Систему е-Баллов запускали как составляющую проекта «Армия дронов. бонус», чтобы получать реальные верифицированные данные о поражении целей на поле боя, пояснил министр обороны Михаил Федоров. Теперь ее планируют расширить на новые составляющие украинского войска.
Также Минобороны намерено ввести коэффициент начисления баллов, который будет зависеть от дальности поражения, поскольку одной из целей на 2026 год является перерезание российской логистики и уничтожение экипажей БПЛА армии РФ.
«Мы продолжаем развивать программу, и уже в этом году добавим в систему новые направления: будем начислять баллы за работу противовоздушной обороны и армейской авиации против вражеских дронов, а также вознаграждать снайперов за их работу», — заявил министр.
Министр обороны Украины Михаил Федоров на отчетном мероприятии «Армия дронов-2025»
10 подразделений по е-баллам в 2025 году
- 414-я отдельная бригада беспилотных систем «Птахи Мадяра»;
- Центр специальных операций «А» СБУ;
- Lasar’s group Национальной гвардии Украины;
- Главный отдел беспилотных авиационных систем «Феникс»;
- 3-я отдельная штурмовая бригада;
- 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес»;
- 427-я отдельная бригада беспилотных систем «Рарог»;
- 59-я отдельная штурмовая бригада беспилотных систем;
- 412-я отдельная бригада беспилотных систем «NEMESIS»;
- батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады.
В течение 2025 года дронами было поражено около 820 тысяч российских целей, из них 240 тысяч — уничтоженный и тяжело раненый личный состав, сообщил Михаил Федоров. Среди пораженных целей также 62 тысячи единиц легкой техники, 29 тысяч — тяжелой техники и еще 32 тысячи — ударных и разведывательных БПЛА. В целом более 80% всех поражений на фронте осуществляется с помощью дронов.
Ранее «Оборонка» рассказывала, что система е-Баллов в армии заработала с августа 2025 года. Военные получают баллы за уничтожение и поражение российских целей и обменивают их на дроны и технику, необходимые для выполнения боевых задач, — в Brave1 Market через авторизацию в DELTA. Процесс обеспечения реализуется АОЗ через цифровую систему DOT-Chain Defence.
Систему начисления и обеспечения периодически расширяли. В частности, с декабря е-Баллы начали начислять за эвакуацию на НРК, а сумма вооружения, заказанного в рамках системы, превысила 8,5 млрд гривен.
