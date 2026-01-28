Е-бали зможуть отримувати авіація, ППО та снайпери  

Е-бали зможуть отримувати авіація, ППО та снайпери28.01.26
У 2026 році систему е-балів, яка дозволяє військовим обмінювати очки за знищену російську піхоту та техніку на необхідне озброєння, розширять на нові підрозділи Сил оборони України. Про це повідомили «Оборонці» у прес-релізі Міністерства оборони України.
Систему е-балів запускали як складову проекту «Армія дронів. бонус», щоб отримувати реальні верифіковані дані щодо поразки цілей на полі бою, пояснив міністр оборони Михайло Федоров. Наразі її планують розширити на нові складові українського війська.
Також Міноборони має намір запровадити коефіцієнт нарахування балів, який залежатиме від дальності поразки, оскільки однією з цілей на 2026 рік є перерізання російської логістики та знищення екіпажів БПЛА армії РФ.
«Ми продовжуємо розвивати програму, і вже цього року додамо в систему нові напрями: нараховуватимемо бали за роботу протиповітряної оборони та армійської авіації проти ворожих дронів, а також винагороджуватимемо снайперів за їхню роботу», — заявив міністр.
Міністр оборони України Михайло Федоров на звітному заході «Армія дронів-2025»
10 підрозділів з е-балів у 2025 році
- 414-а окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра»;
- Центр спеціальних операцій «А» СБУ;
- Lasar’s group Національної гвардії України;
- Головний відділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс»;
- 3-я окрема штурмова бригада;
- 429-а окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес»;
- 427-а окрема бригада безпілотних систем «Роріг»;
- 59-а окрема штурмова бригада безпілотних систем;
- 412-а окрема бригада безпілотних систем NEMESIS;
- батальйон безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади.
Протягом 2025 року дронами було вражено близько 820 тисяч російських цілей, з них 240 тисяч — знищений та тяжко поранений особовий склад, повідомив Михайло Федоров. Серед уражених цілей також 62 тисячі одиниць легкої техніки, 29 тисяч – важкої техніки та ще 32 тисячі – ударних та розвідувальних БПЛА. Загалом понад 80% всіх поразок на фронті здійснюється за допомогою дронів.
Раніше «Оборонка» розповідала, що система е-балів в армії запрацювала з серпня 2025 року. Військові отримують бали за знищення та поразку російських цілей та обмінюють їх на дрони та техніку, необхідні для виконання бойових завдань, — у Brave1 Market через авторизацію в DELTA. Процес забезпечення реалізується АТЗ через цифрову систему DOT-Chain Defence.
Систему нарахування та забезпечення періодично розширювали. Зокрема, із грудня е-Бали почали нараховувати за евакуацію на НРК, а сума озброєння, замовленого в рамках системи, перевищила 8,5 млрд. гривень.
