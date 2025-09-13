Dreame Cyber X — робот-пылесос на гусеницах для преодоления лестниц

На выставке IFA 2025 в Берлине компания Dreame представила концепт Cyber X — первый в мире робот-пылесос, способный самостоятельно преодолевать лестницы. Устройство работает вместе с платформой Bionic QuadTrack, которая выполняет функцию мини-лифта: пылесос стыкуется с ней, после чего система поднимает его по ступеням высотой до 25 см со скоростью около 0,2 м/с.

За безопасность отвечает технология Triple Braking Protection, а резиновые протекторы обеспечивают сцепление с любыми поверхностями — от плитки до ковра. Главная особенность — система Smart 3DAdapt, которая в реальном времени сканирует лестницу, определяет угол, форму и высоту ступенек и рассчитывает точную траекторию движения, что позволяет избежать ошибок без вмешательства пользователя.

Оба модуля оснащены аккумуляторами на 6400 мА·ч, благодаря чему Cyber X способен обслуживать до пяти этажей без подзарядки. При этом сохранены все стандартные функции: сухая и влажная уборка, интеллектуальное зонирование, управление через приложение и поддержка «умного дома».

Хотя пока Cyber X остаётся концептом, в Dreame намекнули на возможный запуск серийного производства в 2026 году. Стоимость не раскрыта, но ожидается, что новинка займёт премиальную нишу и будет предназначена для домов с несколькими этажами.