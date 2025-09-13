Dreame Cyber X – робот-пилосос на гусеницях для подолання сходів13.09.25
На виставці IFA 2025 у Берліні компанія Dreame представила концепт Cyber X – перший у світі робот-пилосос, здатний самостійно долати сходи. Пристрій працює разом з платформою Bionic QuadTrack, яка виконує функцію міні-ліфта: пилосос стикується з нею, після чого система піднімає його сходами висотою до 25 см зі швидкістю близько 0,2 м/с.
За безпеку відповідає технологія Triple Braking Protection, а гумові протектори забезпечують зчеплення з будь-якими поверхнями від плитки до килима. Головна особливість – система Smart 3DAdapt, яка в реальному часі сканує сходи, визначає кут, форму та висоту сходів і розраховує точну траєкторію руху, що дозволяє уникнути помилок без втручання користувача.
Обидва модулі оснащені акумуляторами на 6400 мА·год, завдяки чому Cyber X здатний обслуговувати до п’яти поверхів без заряджання. При цьому збережені всі стандартні функції: сухе та вологе прибирання, інтелектуальне зонування, керування через програму та підтримка «розумного будинку».
Хоча поки Cyber X залишається концептом, у Dreame натякнули на можливий запуск серійного виробництва у 2026 році. Вартість не розкрита, але очікується, що новинка займе преміальну нішу і буде призначена для будинків з кількома поверхами.
