Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com

Социальная платформа X, ранее известная как Twitter, официально переходит на новый домен и постепенно отказывается от twitter.com. На фоне этого изменения компания предупредила пользователей, применяющих ключи безопасности для двухфакторной аутентификации о необходимости повторной регистрации таких ключей.

По обновленным требованиям все ключи, подключенные к аккаунту как средство подтверждения входа, должны быть добавлены заново. Это правило начнет действовать с 10 ноября 2025 года. Если владелец профиля не совершит повторную привязку или не выберет другой метод защиты, доступ к аккаунту будет заблокирован.

В компании отмечают, что изменения не связаны с инцидентами безопасности на платформе и касаются исключительно ключей доступа, в частности, Yubikey. Остальные методы двухфакторной проверки остаются без изменений. Теперь ключи зарегистрированы в связке с twitter.com, поэтому после обновления они будут привязаны к домену х.com. Это считается необходимым шагом для полного отказа от старого доменного имени.

В то же время, сообщество обращает внимание на то, что отказ от Twitter как части инфраструктуры может создать технические сложности, поскольку многие сервисные элементы до сих пор работают через старый домен. Представители компании пока не предоставили детальных пояснений относительно потенциальных рисков.

Соцсеть сменила название в 2023 году после приобретения ее Илоном Маском за 44 миллиарда долларов. Новый владелец заявлял, что стремится превратить платформу из классического сервиса для публикации коротких сообщений в многофункциональное приложение с расширенными сервисами.