Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com29.10.25
Социальная платформа X, ранее известная как Twitter, официально переходит на новый домен и постепенно отказывается от twitter.com. На фоне этого изменения компания предупредила пользователей, применяющих ключи безопасности для двухфакторной аутентификации о необходимости повторной регистрации таких ключей.
По обновленным требованиям все ключи, подключенные к аккаунту как средство подтверждения входа, должны быть добавлены заново. Это правило начнет действовать с 10 ноября 2025 года. Если владелец профиля не совершит повторную привязку или не выберет другой метод защиты, доступ к аккаунту будет заблокирован.
В компании отмечают, что изменения не связаны с инцидентами безопасности на платформе и касаются исключительно ключей доступа, в частности, Yubikey. Остальные методы двухфакторной проверки остаются без изменений. Теперь ключи зарегистрированы в связке с twitter.com, поэтому после обновления они будут привязаны к домену х.com. Это считается необходимым шагом для полного отказа от старого доменного имени.
В то же время, сообщество обращает внимание на то, что отказ от Twitter как части инфраструктуры может создать технические сложности, поскольку многие сервисные элементы до сих пор работают через старый домен. Представители компании пока не предоставили детальных пояснений относительно потенциальных рисков.
Соцсеть сменила название в 2023 году после приобретения ее Илоном Маском за 44 миллиарда долларов. Новый владелец заявлял, что стремится превратить платформу из классического сервиса для публикации коротких сообщений в многофункциональное приложение с расширенными сервисами.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней Garmin умные часы
Часть возможностей Garmin D2 Air X15 унаследована от серии Venu 4, включая голосовое управление, сервис обмена сообщениями Garmin Messenger и функции мониторинга здоровья
Бюджетные роботы пылесосы отправляют детальные 3D-карты квартир и домов на сервера в Китай робот
Например робот-пылесос iLife A11 стоимостью около 300 долларов регулярно отправлял производителю в Китае данные о жилище владельца, включая детализированную трёхмерную карту
Умные часы Garmin D2 Air X15 для пилотов имеют автономность 10 дней
Бюджетные роботы пылесосы отправляют детальные 3D-карты квартир и домов на сервера в Китай
Домен Twitter.com идет в небытие. Вместо него останется только х.com
Китай представил свой аналог прошивки UBIOS для замены UEFI
Телевизоры Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 и Redmi TV X 98 поддерживают частоту 144 Гц
Игра Fallout 4 Anniversary Edition — переиздание к 10-летию игры
Киевстар достиг капитализации $3 млрд после выхода на Nasdaq
Lenovo анонсировала новый турнир по CS2 среди любителей с призовым фондом 50 000 гривен
Искусственный интеллект обрабатывает 85 % запросов в поддержку Дія