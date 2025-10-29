Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com

Соціальна платформа X, раніше відома як Twitter, офіційно переходить на новий домен та поступово відмовляється від twitter.com. На тлі цієї зміни компанія попередила користувачів, які застосовують ключі безпеки для двофакторної автентифікації про необхідність повторної реєстрації таких ключів.

За оновленими вимогами всі ключі, підключені до облікового запису як засіб підтвердження входу, мають бути додані заново. Це правило почне діяти з 10 листопада 2025 року. Якщо власник профілю не здійснить повторну прив’язку або не вибере інший метод захисту, доступ до облікового запису буде заблоковано.

У компанії зазначають, що зміни не пов’язані з інцидентами безпеки на платформі і стосуються виключно ключів доступу, зокрема Yubikey. Інші методи двофакторної перевірки залишаються без змін. Тепер ключі зареєстровані у зв’язці із twitter.com, тому після оновлення вони будуть прив’язані до домену х.com. Це вважається за необхідний крок для повної відмови від старого доменного імені.

У той же час спільнота звертає увагу на те, що відмова від Twitter як частини інфраструктури може створити технічні складності, оскільки багато сервісних елементів досі працюють через старий домен. Представники компанії поки що не надали детальних пояснень щодо потенційних ризиків.

Соцмережа змінила назву у 2023 році після придбання її Ілоном Маском за 44 мільярди доларів. Новий власник заявляв, що прагне перетворити платформу з класичного сервісу для публікації коротких повідомлень на багатофункціональну програму з розширеними сервісами.