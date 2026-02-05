Для получения Дія.Підпису нужен будет паспорт с NFC чипом

Дія обновляет механизм Дія.Підпису: для его создания вводят дополнительную проверку через NFC. Пользователям понадобится физический биометрический документ с чипом, а также смартфон с поддержкой NFC. Подписи, оформленные по старой процедуре, продолжат действовать до окончания срока или до выхода из аккаунта в приложении.

Зачем нужен паспорт с NFC чипом для Дія.Підпису

Причиной изменений называют рост цифровых рисков, в частности развитие deepfake-инструментов и схем социальной инженерии. Новая модель безопасности построена на принципе дополнительного подтверждения личности через физический документ, который должен находиться рядом с пользователем в момент создания подписи. Для этого используется NFC — технология ближней связи, работающая на очень коротком расстоянии в несколько сантиметров. Такой радиус действия рассматривают как отдельный элемент защиты, поскольку считывание возможно только при прямом контакте документа со смартфоном.

Для активации обновлённой подписи необходим биометрический документ в физическом виде: ID-карта, загранпаспорт или вид на жительство.

Проверка через чип документа должна подтвердить, что подпись создаёт именно владелец, который держит документ в руках, а не посторонний человек, получивший удалённый доступ к телефону или пытающийся использовать фотографии и другие данные для подмены личности. Логику описывают как сочетание двух факторов: знания ПИН-кода и наличия физического документа, без которого подпись нельзя создать повторно.

Поскольку NFC становится обязательным условием для нового формата, пользователям рекомендуют проверить наличие модуля в телефоне и его активность в настройках. В iPhone зона считывания расположена в верхней части корпуса возле камеры. На Android-смартфонах датчик может находиться сверху или по центру задней панели, при этом модуль иногда отключается вручную, поэтому его нужно включить перед процедурой. Во время считывания документ прикладывают вплотную к задней панели смартфона и удерживают неподвижно несколько секунд. Если считывание не происходит, советуют медленно изменить положение документа или снять чехол, который может экранировать сигнал, особенно если в нём есть металлические элементы.

Как подтвердить личность в Дія со смартфона

Отдельно подчёркивается, что прикладывание паспорта к телефону считается безопасным: данные считываются через зашифрованный канал и не сохраняются в памяти устройства, а сама процедура используется для подтверждения подлинности документа и личности в момент создания подписи. Также отмечается, что наличия цифрового документа в приложении недостаточно, если физического документа нет рядом: это сделано для того, чтобы исключить дистанционное оформление подписи даже в случаях, когда посторонний человек имеет доступ к разблокированному смартфону.

Для пользователей, которые уже имеют Дія.Підпис, предусмотрен переходный период. Подписи, созданные по старым правилам, остаются действительными в течение срока действия, который составляет один год, или до момента выхода из приложения. Переход на новый формат произойдёт автоматически, когда старый подпись истечёт и его потребуется создать заново, либо после повторного входа в Дію. Отдельно подчёркивается: проверка через NFC нужна только на этапе создания подписи; в дальнейшем для подписания документов достаточно ввода ПИН-кода.