Для получения Дія.Підпису нужен будет паспорт с NFC чипом  

Для получения Дія.Підпису нужен будет паспорт с NFC чипом05.02.26
Дія обновляет механизм Дія.Підпису: для его создания вводят дополнительную проверку через NFC. Пользователям понадобится физический биометрический документ с чипом, а также смартфон с поддержкой NFC. Подписи, оформленные по старой процедуре, продолжат действовать до окончания срока или до выхода из аккаунта в приложении.
Зачем нужен паспорт с NFC чипом для Дія.Підпису
Причиной изменений называют рост цифровых рисков, в частности развитие deepfake-инструментов и схем социальной инженерии. Новая модель безопасности построена на принципе дополнительного подтверждения личности через физический документ, который должен находиться рядом с пользователем в момент создания подписи. Для этого используется NFC — технология ближней связи, работающая на очень коротком расстоянии в несколько сантиметров. Такой радиус действия рассматривают как отдельный элемент защиты, поскольку считывание возможно только при прямом контакте документа со смартфоном.
Проверка через чип документа должна подтвердить, что подпись создаёт именно владелец, который держит документ в руках, а не посторонний человек, получивший удалённый доступ к телефону или пытающийся использовать фотографии и другие данные для подмены личности. Логику описывают как сочетание двух факторов: знания ПИН-кода и наличия физического документа, без которого подпись нельзя создать повторно.
Поскольку NFC становится обязательным условием для нового формата, пользователям рекомендуют проверить наличие модуля в телефоне и его активность в настройках. В iPhone зона считывания расположена в верхней части корпуса возле камеры. На Android-смартфонах датчик может находиться сверху или по центру задней панели, при этом модуль иногда отключается вручную, поэтому его нужно включить перед процедурой. Во время считывания документ прикладывают вплотную к задней панели смартфона и удерживают неподвижно несколько секунд. Если считывание не происходит, советуют медленно изменить положение документа или снять чехол, который может экранировать сигнал, особенно если в нём есть металлические элементы.
Как подтвердить личность в Дія со смартфона
Отдельно подчёркивается, что прикладывание паспорта к телефону считается безопасным: данные считываются через зашифрованный канал и не сохраняются в памяти устройства, а сама процедура используется для подтверждения подлинности документа и личности в момент создания подписи. Также отмечается, что наличия цифрового документа в приложении недостаточно, если физического документа нет рядом: это сделано для того, чтобы исключить дистанционное оформление подписи даже в случаях, когда посторонний человек имеет доступ к разблокированному смартфону.
Для пользователей, которые уже имеют Дія.Підпис, предусмотрен переходный период. Подписи, созданные по старым правилам, остаются действительными в течение срока действия, который составляет один год, или до момента выхода из приложения. Переход на новый формат произойдёт автоматически, когда старый подпись истечёт и его потребуется создать заново, либо после повторного входа в Дію. Отдельно подчёркивается: проверка через NFC нужна только на этапе создания подписи; в дальнейшем для подписания документов достаточно ввода ПИН-кода.
