Для отримання Дія.Підпису потрібен буде паспорт із NFC чіпом

Підпис: для його створення вводять додаткову перевірку через NFC. Користувачам знадобиться фізичний біометричний документ із чіпом, а також смартфон із підтримкою NFC. Підписи, оформлені за старою процедурою, продовжать діяти до закінчення строку або до виходу з облікового запису в додатку.

Навіщо потрібен паспорт з NFC чіпом для Дія.Підпису

Причиною змін називають зростання цифрових ризиків, зокрема розвиток deepfake-інструментів та схем соціальної інженерії. Нова модель безпеки побудована на принципі додаткового підтвердження особи через фізичний документ, який має бути поруч із користувачем у момент створення підпису. Для цього використовується NFC – технологія ближнього зв’язку, що працює на дуже короткій відстані кілька сантиметрів. Такий радіус дії розглядають як окремий елемент захисту, оскільки зчитування можливе лише при прямому контакті документа зі смартфоном.

Для активації оновленого підпису необхідний біометричний документ у фізичному вигляді: ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання.

Перевірка через чіп документа має підтвердити, що підпис створює саме власник, який тримає документ у руках, а не стороння людина, яка отримала віддалений доступ до телефону або катувальника. Логіку описують як поєднання двох факторів: знання ПІН-коду та наявності фізичного документа, без якого підпис не можна створити повторно.

Оскільки NFC стає обов’язковою умовою для нового формату, користувачам рекомендують перевірити наявність модуля в телефоні та його активність у налаштуваннях. У iPhone зона зчитування розташована у верхній частині корпусу біля камери. На Android-смартфонах датчик може бути зверху або по центру задньої панелі, при цьому модуль іноді відключається вручну, тому його потрібно включити перед процедурою. Під час зчитування документ прикладають впритул до задньої панелі смартфона та утримують нерухомо кілька секунд. Якщо зчитування не відбувається, рекомендується повільно змінити положення документа або зняти чохол, який може екранувати сигнал, особливо якщо в ньому є металеві елементи.

Як підтвердити особистість у Дія зі смартфона

Окремо наголошується, що прикладання паспорта до телефону вважається безпечним: дані зчитуються через зашифрований канал і не зберігаються в пам’яті пристрою, а сама процедура використовується для підтвердження справжності документа та особистості під час створення підпису. Також наголошується, що наявності цифрового документа у додатку недостатньо, якщо фізичного документа немає поруч: це зроблено для того, щоб виключити дистанційне оформлення підпису навіть у випадках, коли стороння людина має доступ до розблокованого смартфону.

Для користувачів, які вже мають Дія.Підпис, передбачено перехідний період. Підписи, створені за старими правилами, залишаються дійсними протягом терміну дії, що становить один рік, або до виходу з додатка. Перехід на новий формат відбудеться автоматично, коли старий підпис закінчиться і його потрібно створити заново, або після повторного входу в Дію. Окремо наголошується: перевірка через NFC потрібна лише на етапі створення підпису; надалі для підписання документів достатньо введення ПІН-коду.