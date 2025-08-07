DJI Osmo 360: первая панорамная камера компании снимающая видео 8K в 50p

Компания DJI готовит к выпуску новую экшн-камеру Osmo 360 — первую в своей линейке с полным круговым обзором 360°. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 8K с частотой до 50 кадров в секунду и способно непрерывно снимать видео в формате 8K/30p в течение 100 минут.

Камера оснащена двумя CMOS-сенсорами размером 1/1,1 дюйма, которые вместе по качеству эквивалентны одному 1-дюймовому сенсору при съемке 360°. DJI использует уникальные квадратные HDR-сенсоры, специально разработанные для кругового видео, обеспечивающие динамический диапазон в 13,5 ступеней экспозиции и светочувствительность ISO 100–51200 при светосиле f/1.9.

Для стабилизации изображения предусмотрены функции HorizonSteady (выравнивание горизонта) и RockSteady 3.0.

DJI Osmo 360 снимает видео в нескольких режимах:

8K 360° до 30 к/с, или до 50 к/с с масштабированием

4K до 100 к/с в 360°

Видео с одного объектива до 5K/60 к/с или сверхширокоугольное 4K/120 к/с

Фотографии камера делает в формате:

30,72 Мп (4:3) с одного объектива

120 Мп панорамы (2:1) с двух объективов

Встроенная память — 128 ГБ, из которых 105 ГБ доступны пользователю, поддерживаются карты microSD до 1 ТБ. В оснащение также входят Wi-Fi 6, Bluetooth и 2-дюймовый дисплей с разрешением 314×556 пикселей.

Аккумулятор:

до 100 минут записи в 8K/30p

до 190 минут в 6K/24p

до 90 минут работы при температуре -20°C

Цена DJI Osmo 360 начинается от €480 за Standard Combo (камера, защитный чехол, резиновая защита линз). Версия Adventure Combo дополнительно включает 1,2-метровый “невидимый” селфи-штатив, 2 батареи Extreme Battery Plus и многофункциональный батарейный кейс, стоимость — €630.