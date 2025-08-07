DJI Osmo 360: перша панорамна камера компанії, що знімає відео 8K в 50p

Компанія DJI готує до випуску нову екшн-камеру Osmo 360 – першу у своїй лінійці з повним круговим оглядом 360 °. Пристрій підтримує запис відео з роздільною здатністю 8K з частотою до 50 кадрів в секунду і здатне безперервно знімати відео у форматі 8K/30p протягом 100 хвилин.

Камера оснащена двома CMOS-сенсорами розміром 1/1,1 дюйма, які разом за якістю еквівалентні одному 1-дюймовому сенсору під час зйомки 360 °. DJI використовує унікальні квадратні HDR-сенсори, спеціально розроблені для кругового відео, що забезпечують динамічний діапазон 13,5 ступенів експозиції та світлочутливість ISO 100–51200 при світлосилі f/1.9.

Для стабілізації зображення передбачені функції HorizonSteady (вирівнювання горизонту) та RockSteady 3.0.

DJI Osmo 360 знімає відео в кількох режимах:

8K 360° до 30 к/с, або до 50 к/с з масштабуванням

4K до 100 к/с в 360°

Відео з одного об’єктиву до 5K/60 к/с або надширококутне 4K/120 к/с

Фотографії камера робить у форматі:

30,72 Мп (4:3) з одного об’єктива

120 Мп панорами (2:1) з двох об’єктивів

Вбудована пам’ять – 128 ГБ, з яких 105 ГБ доступні користувачеві, підтримуються картки microSD до 1 ТБ. У оснащення також входять Wi-Fi 6, Bluetooth та 2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 314×556 пікселів.

Акумулятор:

до 100 хвилин запису в 8K/30p

до 190 хвилин у 6K/24p

до 90 хвилин роботи при температурі -20°C

Ціна DJI Osmo 360 починається від €480 за Standard Combo (камера, захисний чохол, гумовий захист лінз). Версія Adventure Combo додатково включає 1,2-метровий “невидимий” селфі-штатив, 2 батареї Extreme Battery Plus та багатофункціональний батарейний кейс, вартість – €630.