DJI Osmo 360: перша панорамна камера компанії, що знімає відео 8K в 50p07.08.25
Компанія DJI готує до випуску нову екшн-камеру Osmo 360 – першу у своїй лінійці з повним круговим оглядом 360 °. Пристрій підтримує запис відео з роздільною здатністю 8K з частотою до 50 кадрів в секунду і здатне безперервно знімати відео у форматі 8K/30p протягом 100 хвилин.
Камера оснащена двома CMOS-сенсорами розміром 1/1,1 дюйма, які разом за якістю еквівалентні одному 1-дюймовому сенсору під час зйомки 360 °. DJI використовує унікальні квадратні HDR-сенсори, спеціально розроблені для кругового відео, що забезпечують динамічний діапазон 13,5 ступенів експозиції та світлочутливість ISO 100–51200 при світлосилі f/1.9.
Для стабілізації зображення передбачені функції HorizonSteady (вирівнювання горизонту) та RockSteady 3.0.
DJI Osmo 360 знімає відео в кількох режимах:
- 8K 360° до 30 к/с, або до 50 к/с з масштабуванням
- 4K до 100 к/с в 360°
- Відео з одного об’єктиву до 5K/60 к/с або надширококутне 4K/120 к/с
Фотографії камера робить у форматі:
- 30,72 Мп (4:3) з одного об’єктива
- 120 Мп панорами (2:1) з двох об’єктивів
Вбудована пам’ять – 128 ГБ, з яких 105 ГБ доступні користувачеві, підтримуються картки microSD до 1 ТБ. У оснащення також входять Wi-Fi 6, Bluetooth та 2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 314×556 пікселів.
Акумулятор:
- до 100 хвилин запису в 8K/30p
- до 190 хвилин у 6K/24p
- до 90 хвилин роботи при температурі -20°C
Ціна DJI Osmo 360 починається від €480 за Standard Combo (камера, захисний чохол, гумовий захист лінз). Версія Adventure Combo додатково включає 1,2-метровий “невидимий” селфі-штатив, 2 батареї Extreme Battery Plus та багатофункціональний батарейний кейс, вартість – €630.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
DJI Osmo 360: перша панорамна камера компанії, що знімає відео 8K в 50p DJI відео камера
DJI Osmo 360 підтримує запис відео з роздільною здатністю 8K з частотою до 50 кадрів в секунду і здатне безперервно знімати відео у форматі 8K/30p протягом 100 хвилин.
Ноутбуки Lenovo Legion 5 та LOQ 15 із OLED, RTX 5070 вже продаються в Україні за ціною від 51 тис. грн Lenovo OLED ігри ноутбук
Legion 5, Legion Pro 5 та LOQ 15 оснащені процесорами Intel Core Ultra, відеокартами NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії та OLED-дисплеями
Ноутбуки Lenovo Legion 5 та LOQ 15 із OLED, RTX 5070 вже продаються в Україні за ціною від 51 тис. грн
Вигнутий монітор Samsung Odyssey G7 G75F діагоналлю 37 дюймів підтримує 4K та HDR10+
Прибуток від акумуляторів Panasonic зріс на 47%, але торгові обмеження США все зіпсують
Монітор AOC Agon Pro CS24A отримав дизайн у стилі Counter Strike 2
ChatGPT виявився найпопулярнішим ШІ-чатботом у світі
Самокат Xiaomi Electric Scooter 5 Plus має запас ходу 60 км
Сервіс Dropbox Passwords закривається восени 2025 року
NVIDIA продовжить підтримку Game Ready для Windows 10 до жовтня 2026
Instagram дозволить вести прямі трансляції лише акаунтам із понад 1000 передплатників
Супорт гальмівний Seat Leon: діагностика, обслуговування та купівля