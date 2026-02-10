Дизайнер Apple показал салон первой электрической Ferrari  

Дизайнер Apple показал салон первой электрической Ferrari10.02.26
Ferrari показала интерьер своего первого полностью электрического автомобиля Luce, над которым работала дизайн-студия LoveFrom, основанная Джонни Айвом после его ухода из Apple. Ранее эта модель была известна под названием Elettrica. Полноценную презентацию электрокара компания планирует провести в мае 2026 года.
Luce станет первым серийным электромобилем Ferrari. До этого производитель сосредотачивался на гибридных моделях, начиная с LaFerrari в 2013 году. В октябре компания уже демонстрировала шасси и батарейный блок будущей новинки, что свидетельствовало о более просторном и практичном формате автомобиля по сравнению с традиционными спорткарами бренда.
Чем интересен интерьер салона электрической Ferrari
Интерьер Luce создан студией LoveFrom, которая насчитывает около 60 сотрудников и работает над разными проектами в сфере промышленного дизайна. В 2025 году студия приобрела OpenAI за $6,5 млрд. Салон выполнен в стиле, характерном для продуктов Apple периода работы Айва: с акцентом на геометрию, симметрию и сочетание стекла и анодированного алюминия. В конструкции использовано более 40 элементов Corning Gorilla Glass, в частности панели вокруг селектора передач и части приборной панели. Металлические детали доступны в нескольких вариантах отделки, включая серый, темно-серый и оттенок розового золота.
Ключ автомобиля получил желтую панель с E-Ink-дисплеем. После установки в магнитный приемник в центральной консоли, подсветка перемещается к стеклянному селектору передач. Часть физических элементов управления в интерьере сохранена: селектор имеет фиксированные положения, вентиляционные дефлекторы открываются механически, а за рулем расположены тактильные переключатели.
Приборная панель состоит из двух OLED-дисплеев, расположенных друг над другом, между которыми установлена физическая стрелка, выполняющая роль псевдотахометра. Центральный OLED-экран диагональю 10,12 дюйма имеет перфорацию для механических тумблеров и стеклянного регулятора громкости. Верхний правый элемент может работать как часы, секундомеры или компас. Отдельные элементы интерфейса построены на кастомных OLED-панелях Samsung с плотностью 200 ppi, а центральная панель управления может изменять угол наклона.
Технические характеристики, запас хода и стоимость Ferrari Luce пока не раскрываются.
