Дизайнер Apple показав салон першої електричної Ferrari

Ferrari показала інтер’єр свого першого повністю електричного автомобіля Luce, над яким працювала дизайн-студія LoveFrom, заснована Джонні Айвом після його виходу з Apple. Раніше ця модель була відома за назвою Elettrica. Повноцінну презентацію електрокара компанія планує провести у травні 2026 року.

Luce стане першим серійним електромобілем Ferrari До цього виробник зосереджувався на гібридних моделях, починаючи з LaFerrari у 2013 році. У жовтні компанія вже демонструвала шасі та батарейний блок майбутньої новинки, що свідчило про більш просторий та практичний формат автомобіля в порівнянні з традиційними спорткарами бренду.

Чим цікавий інтер’єр салону електричної Ferrari

Інтер’єр Luce створений студією LoveFrom, яка налічує близько 60 співробітників та працює над різними проектами у сфері промислового дизайну. У 2025 році студія придбала OpenAI за $6,5 млрд. Салон виконаний у стилі, характерному для продуктів Apple періоду роботи Айва: з акцентом на геометрію, симетрію та поєднання скла та анодованого алюмінію. У конструкції використано понад 40 елементів Corning Gorilla Glass, зокрема панелі навколо селектора передач та частини панелі приладів. Металеві деталі доступні у кількох варіантах обробки, включаючи сірий, темно-сірий та відтінок рожевого золота.

Ключ автомобіля отримав жовту панель із E-Ink-дисплеєм. Після встановлення магнітний приймач в центральній консолі, підсвічування переміщається до скляного селектора передач. Частина фізичних елементів управління в інтер’єрі збережена: селектор має фіксовані положення, вентиляційні дефлектори відкриваються механічно, а за кермом розташовані тактильні перемикачі.

Панель приладів складається з двох OLED-дисплеїв, розташованих один над одним, між якими встановлена ​​фізична стрілка, що виконує роль псевдотахометра. Центральний OLED-екран діагоналлю 10,12 дюйми має перфорацію для механічних тумблерів та скляного регулятора гучності. Верхній правий елемент може працювати як годинник, секундомір або компас. Окремі елементи інтерфейсу побудовані на кастомних OLED-панелях Samsung із щільністю 200 ppi, а центральна панель керування може змінювати кут нахилу.

Технічні характеристики, запас ходу та вартість Ferrari Luce поки що не розкриваються.