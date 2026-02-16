Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа  

Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа16.02.26
Blizzard объявила о подготовке крупного платного обновления Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected. Дополнение станет одним из самых заметных за последние годы и добавит первый за 25 лет новый игровой класс — Варлока.
Разработчики сообщили, что персонаж получит три ветки умений. Направление Demon позволит подчинять демонов или использовать их силу, Eldritch сосредоточится на магическом усилении оружия и создании его копий, а также даст возможность применять двуручное вооружение. Ветка Chaos будет ориентирована на разрушительные заклинания и контроль над тёмной энергией.
Новые зоны, предметы и механики дополнения
Вместе с новым классом обновление Reign of the Warlock принесёт ряд дополнительных нововведений. В игре появятся новые Terror Zones с более сильными противниками и увеличенными наградами. Также разработчики готовят новые сражения с боссами и дополнительные предметы.
Среди них — книга Варлока Gremories, уникальные комплектные предметы и новые руны. Все эти элементы должны расширить возможности развития персонажей и изменить подход к формированию билдов.
Варлок появится и в Diablo IV
Компания также раскрыла первые подробности о появлении Варлока в Diablo IV. В новой части серии персонаж будет представлен как тёмный антипод Паладина и специалист по запрещённым магическим практикам. Полноценная презентация класса запланирована на отдельную трансляцию, которая состоится 5 марта.
Кроме того, разработчики рассказали о готовящемся обновлении Lord of Hatred. Оно добавит новый регион Skovos, который станет ключевым центром эндгейм-контента. В игру также введут два новых режима: War Plans, позволяющий создавать собственные цепочки активностей из различных режимов, и Echoing Hatred — редкое событие с бесконечными волнами противников и боссов.
Изменения системы развития и экипировки
Обновление принесёт переработанное дерево навыков с расширенными возможностями кастомизации. По словам разработчиков, игрокам станут доступны более сорока переработанных элементов и около восьмидесяти новых вариантов развития персонажей. Дополнительно появятся Talisman и Charms, предназначенные для более глубокой настройки характеристик.
В игре также обновят Horadric Cube, добавив инструмент для трансмутации и улучшения предметов, а также новый фильтр добычи, который должен упростить управление экипировкой и ресурсами во время прохождения.
Варлок появится и в мобильной версии
Новый класс планируют добавить и в Diablo Immortal. В мобильной игре он станет доступен в июне 2026 года как бесплатное обновление для всех пользователей. Варлок будет использовать тёмную магию и практики Vizjerei, вооружаться демоническим черепом и ритуальным клинком, а также открывать порталы в ад для управления демонами.
