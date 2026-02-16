 

Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа

16.02.26

Diablo II new gameplay

 

Blizzard оголосила про підготовку великого платного оновлення Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected. Доповнення стане одним із найпомітніших за останні роки та додасть перший за 25 років новий ігровий клас — Варлока.

 

Розробники повідомили, що персонаж отримає три гілки умінь. Напрямок Demon дозволить підкоряти демонів або використати їхню силу, Eldritch зосередиться на магічному посиленні зброї та створенні її копій, а також дасть можливість застосовувати дворучне озброєння. Гілка Chaos буде орієнтована на руйнівні заклинання та контроль над темною енергією.

 

Нові зони, предмети та механіки доповнення

 

Разом із новим класом оновлення Reign of the Warlock принесе низку додаткових нововведень. У грі з’являться нові Terror Zones із сильнішими супротивниками та збільшеними нагородами. Також розробники готують нові битви з босами та додаткові предмети.

 

Серед них – книга Варлока Gremories, унікальні комплектні предмети та нові руни. Всі ці елементи мають розширити можливості розвитку персонажів та змінити підхід до формування білдів.

 

Варлок з’явиться і в Diablo IV

 

Компанія також розкрила перші подробиці про появу Варлока в Diablo IV. У новій частині серії персонаж буде представлений як темний антипод Паладіна та фахівець із заборонених магічних практик. Повноцінну презентацію класу заплановано на окрему трансляцію, яка відбудеться 5 березня.

 

Крім того, розробники розповіли про оновлення Lord of Hatred, що готується. Він додасть новий регіон Skovos, який стане ключовим центром ендгейм-контенту. У гру також введуть два нових режими: War Plans, що дозволяє створювати власні ланцюжки активностей з різних режимів, і Echoing Hatred – рідкісна подія з нескінченними хвилями супротивників та босів.

 

Зміни системи розвитку та екіпірування

 

Оновлення принесе перероблене дерево навичок із розширеними можливостями кастомізації. За словами розробників, гравцям стануть доступні понад сорок перероблених елементів і близько вісімдесяти нових варіантів розвитку персонажів. Додатково з’являться Talisman та Charms, призначені для більш глибокого налаштування характеристик.

 

У грі також оновлять Horadric Cube, додавши інструмент для трансмутації та покращення предметів, а також новий фільтр видобутку, який має спростити управління екіпіруванням та ресурсами під час проходження.

 

Варлок з’явиться і в мобільній версії

 

Новий клас планують додати і Diablo Immortal. У мобільній грі він стане доступним у червні 2026 року як безкоштовне оновлення для всіх користувачів. Варлок використовуватиме темну магію та практики Vizjerei, озброюватиметься демонічним черепом та ритуальним клинком, а також відкриватиме портали в пекло для управління демонами.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
208
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

16.02.26
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
views
4
comments 0
Logitech G G325

Logitech G випустила нову ігрову гарнітуру, яка запропонує гарну ергономіку, стабільне підключення та високу автономність за цілком прийнятною ціною. Розкажемо про Logitech G G325 докладніше

16.02.26 | 05.45
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
02.02.26 | 05.04
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
26.01.26 | 05.05
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
16.02.26 | 14.07
Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа  
Diablo II new gameplay

Blizzard оголосила про підготовку великого платного оновлення Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected

16.02.26 | 11.13
Xiaomi Air Tag – новий Bluetooth-трекер за 18 євро  
Xiaomi Air Tag

Xiaomi представила власний Bluetooth-трекер Xiaomi Tag, розрахований на роботу відразу з двома великими мережами пошуку пристроїв – Google Find Hub та Apple Find My

16.02.26 | 14.07
Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа
16.02.26 | 11.13
Xiaomi Air Tag – новий Bluetooth-трекер за 18 євро
16.02.26 | 07.59
Заводи батарей у США перекваліфікуються на акумулятори для ШІ-датацентрів
15.02.26 | 17.20
У Google Translate знайшли режим чат бота зі штучним інтелектом
15.02.26 | 10.07
Boston Dynamics показала, як гуманоїдний робот Atlas робить нові трюки
14.02.26 | 15.16
Audi A6 e-tron 2026 і Q6 e-tron 2027 знову отримають кнопки на кермі, підтримку ChatGPT та обмін даними про вибоїни
14.02.26 | 07.56
NASA дозволить астронавтам взяти звичайні смартфони на Місяць
13.02.26 | 18.41
Дозволи для програм у Windows 11 будуть запитуватись як на смартфонах
13.02.26 | 16.10
Повернути міжнародну посилку Укрпошти можна буде безкоштовно
13.02.26 | 13.05
Samsung Galaxy S26 представлять 25 лютого 2026 року. Якими будуть нові флагмани?
13.02.26 | 10.09
Представлені нові TWS навушники Sony WF‑1000XM6 – потужніший процесор, більше мікрофонів
13.02.26 | 07.05
Бюджетний монітор Dell Alienware AW2526HL із частотою 300 Гц коштує $175
12.02.26 | 18.10
ПК Acer Predator Orion 7000 оснащений RTX 5080 та Intel Core Ultra 9 285K
12.02.26 | 15.50
Toyota представила свій ігровий двигун Fluorite
12.02.26 | 12.44
Мишка Razer Boomslang 20th Anniversary Edition дорожчий за iPhone 17 Pro Max