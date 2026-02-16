Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа  

Diablo II вперше за 25 років отримала новий ігровий клас персонажа16.02.26
Blizzard оголосила про підготовку великого платного оновлення Reign of the Warlock для Diablo II: Resurrected. Доповнення стане одним із найпомітніших за останні роки та додасть перший за 25 років новий ігровий клас — Варлока.
Розробники повідомили, що персонаж отримає три гілки умінь. Напрямок Demon дозволить підкоряти демонів або використати їхню силу, Eldritch зосередиться на магічному посиленні зброї та створенні її копій, а також дасть можливість застосовувати дворучне озброєння. Гілка Chaos буде орієнтована на руйнівні заклинання та контроль над темною енергією.
Нові зони, предмети та механіки доповнення
Разом із новим класом оновлення Reign of the Warlock принесе низку додаткових нововведень. У грі з’являться нові Terror Zones із сильнішими супротивниками та збільшеними нагородами. Також розробники готують нові битви з босами та додаткові предмети.
Серед них – книга Варлока Gremories, унікальні комплектні предмети та нові руни. Всі ці елементи мають розширити можливості розвитку персонажів та змінити підхід до формування білдів.
Варлок з’явиться і в Diablo IV
Компанія також розкрила перші подробиці про появу Варлока в Diablo IV. У новій частині серії персонаж буде представлений як темний антипод Паладіна та фахівець із заборонених магічних практик. Повноцінну презентацію класу заплановано на окрему трансляцію, яка відбудеться 5 березня.
Крім того, розробники розповіли про оновлення Lord of Hatred, що готується. Він додасть новий регіон Skovos, який стане ключовим центром ендгейм-контенту. У гру також введуть два нових режими: War Plans, що дозволяє створювати власні ланцюжки активностей з різних режимів, і Echoing Hatred – рідкісна подія з нескінченними хвилями супротивників та босів.
Зміни системи розвитку та екіпірування
Оновлення принесе перероблене дерево навичок із розширеними можливостями кастомізації. За словами розробників, гравцям стануть доступні понад сорок перероблених елементів і близько вісімдесяти нових варіантів розвитку персонажів. Додатково з’являться Talisman та Charms, призначені для більш глибокого налаштування характеристик.
У грі також оновлять Horadric Cube, додавши інструмент для трансмутації та покращення предметів, а також новий фільтр видобутку, який має спростити управління екіпіруванням та ресурсами під час проходження.
Варлок з’явиться і в мобільній версії
Новий клас планують додати і Diablo Immortal. У мобільній грі він стане доступним у червні 2026 року як безкоштовне оновлення для всіх користувачів. Варлок використовуватиме темну магію та практики Vizjerei, озброюватиметься демонічним черепом та ритуальним клинком, а також відкриватиме портали в пекло для управління демонами.
