Дешевый смартфон Poco C85 с батареей 6000 мАчас и экраном120 Гц стоит $110

Xiaomi представила новый смартфон под брендом Poco — модель Poco C85. Это устройство относится к бюджетной серии C-series и не поддерживает 5G, однако выделяется аккумулятором большой ёмкости.

Смартфон оснащён 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 810 нит. В основе лежит процессор MediaTek Helio G81-Ultra, которому помогают 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения за счёт microSD. Основная камера получила модуль на 50 Мп, фронтальная — 8 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Среди особенностей модели — сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, аудиоразъём 3,5 мм и защита корпуса по стандарту IP64, обеспечивающая стойкость к пыли и брызгам. Габариты устройства составляют 171,56×79,47×7,99 мм, вес — 205 г. Смартфон будет доступен в чёрном, зелёном и фиолетовом вариантах.

Как отмечают источники, Poco C85 фактически является копией Redmi 15C 4G, представленного в августе. Отличия ограничиваются логотипом бренда и цветовой гаммой, тогда как конструкция и характеристики совпадают. На рынке новинка будет стоить около $109.