Xiaomi представила новий смартфон під брендом Poco – модель Poco C85. Цей пристрій відноситься до бюджетної серії C-series і не підтримує 5G, проте виділяється акумулятором великої ємності.
Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 720х1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 810 нит. В основі лежить процесор MediaTek Helio G81-Ultra, якому допомагають 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища з можливістю розширення за рахунок microSD. Основна камера отримала модуль на 50 Мп, фронтальна – 8 Мп.
За автономність відповідає акумулятор на 6000 мА·год із підтримкою швидкої провідної зарядки потужністю 33 Вт. Серед особливостей моделі – сканер відбитків пальців у кнопці живлення, аудіороз’єм 3,5 мм та захист корпусу за стандартом IP64, що забезпечує стійкість до пилу та бризок. Габарити пристрою становлять 171,56×79,47×7,99 мм, вага – 205 г. Смартфон буде доступний у чорному, зеленому та фіолетовому варіантах.
Як зазначають джерела, Poco C85 є фактично копією Redmi 15C 4G, представленого в серпні. Відмінності обмежуються логотипом бренду та кольоровою гамою, тоді як конструкція та характеристики збігаються. На ринку новинка коштуватиме близько $109.
Poco C85 відноситься до бюджетної серії C-series і не підтримує 5G, але виділяється акумулятором великої ємності.
