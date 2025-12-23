Дефицит памяти вынуждает продавать готовые ПК без ОЗУ

Американская компания Paradox Customs сообщила о запуске продаж готовых настольных ПК без установленной оперативной памяти. Такое решение в компании объясняют дефицитом модулей RAM на рынке и резким ростом цен на них.

В Paradox Customs отмечают, что вариант сборки без оперативной памяти рассчитан на клиентов, у которых уже есть собственные модули или предпочитающие приобретать их отдельно. По словам представителей компании, это позволяет избежать задержек с поставками комплектующих и снизить итоговую стоимость системы на фоне нестабильной ситуации на рынке памяти.

Почему отсутствие памяти не только делает ПК дороже

При этом схожий подход делает неопределённость в вопросах ответственности. В случае если пользователь установит комплект RAM, некорректно работающий с выбранной материнской платой, возможны проблемы в виде циклической перезагрузки, нестабильной работы системы или сбоев приложений. В этих ситуациях остается открытым вопрос, кто должен заниматься диагностикой — сборщик ПК или продавец оперативной памяти. Дополнительную сложность могут представлять настройки BIOS, процесс тренировки памяти, а также корректная работа профилей XMP или EXPO.

Отсутствие оперативной памяти в готовом компьютере выглядит нетипичным для рынка. Если отказ от предустановленного накопителя можно объяснить желанием пользователя самостоятельно выбрать SSD, то система без RAM фактически перестает быть продуктом, готовым к использованию сразу после покупки.

В Paradox Customs не исключают, что при дальнейшем ухудшении ситуации с поставками комплектующих список опциональных компонентов в конфигурациях ПК может расшириться.

Ранее аналитики и представители полупроводниковой отрасли уже предупреждали о риске глобального дефицита чипов памяти на фоне роста спроса со стороны проектов в сфере искусственного интеллекта. Отдельно Counterpoint Research сообщала о возможном снижении поставок смартфонов в 2026 году по той же причине. На этом фоне крупнейшие производители ПК, включая Dell и Lenovo, начали увеличивать цены на свои компьютеры из-за увеличения стоимости оперативной памяти.