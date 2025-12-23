Дефіцит пам’яті змушує продавати готові комп’ютери без ОЗУ  

Дефіцит пам’яті змушує продавати готові комп’ютери без ОЗУ23.12.25
Американська компанія Paradox Customs повідомила про запуск продажу готових настільних ПК без встановленої оперативної пам’яті. Таке рішення у компанії пояснюють дефіцитом модулів RAM на ринку та різким зростанням цін на них.
У Paradox Customs зазначають, що варіант складання без оперативної пам’яті розрахований на клієнтів, які вже мають власні модулі або вважають за краще придбати їх окремо. За словами представників компанії, це дозволяє уникнути затримок із постачанням комплектуючих та знизити підсумкову вартість системи на тлі нестабільної ситуації на ринку пам’яті.
Чому відсутність пам’яті не тільки робить ПК дорожчим
У цьому подібний підхід робить невизначеність у питаннях ответственности. Якщо користувач встановить комплект RAM, що некоректно працює з обраною материнською платою, можливі проблеми у вигляді циклічного перезавантаження, нестабільної роботи системи або збоїв додатків. У цих ситуаціях залишається відкритим питання, хто має займатися діагностикою — збирач ПК чи продавець оперативної пам’яті. Додаткову складність можуть представляти параметри BIOS, процес тренування пам’яті, а також коректна робота профілів XMP або EXPO.
Відсутність оперативної пам’яті у готовому комп’ютері виглядає нетиповою для ринку. Якщо відмову від попередньо встановленого накопичувача можна пояснити бажанням користувача самостійно вибрати SSD, система без RAM фактично перестає бути продуктом, готовим до використання відразу після покупки.
Paradox Customs не виключає, що при подальшому погіршенні ситуації з поставками комплектуючих список опціональних компонентів у конфігураціях ПК може розширитися.
Раніше аналітики та представники напівпровідникової галузі вже попереджали про ризик глобального дефіциту чіпів пам’яті на тлі зростання попиту з боку проектів у сфері штучного інтелекту. Окремо Counterpoint Research повідомляла про можливе зниження постачання смартфонів у 2026 році з тієї ж причини. На цьому тлі найбільші виробники ПК, включаючи Dell та Lenovo, почали збільшувати ціни на свої комп’ютери через збільшення вартості оперативної пам’яті.
