Cyberpunk 2077 стала основным источником дохода CD Projekt Red. Не Ведьмак

Cyberpunk 2077 года официально преодолела отметку в 35 миллионов проданных копий за 5 лет с момента релиза. По динамике продажа RPG опередила темп, который показывала The Witcher 3 за аналогичный период после выхода.

Финансовый директор CD Projekt Red Пётр Нелюбович отметил, что Cyberpunk стала основным источником дохода студии, и компания продолжает работать над тем, чтобы игра была доступна более широкой аудитории. Значительная часть недавних продаж связана с расширением списка платформ. Этим летом Cyberpunk 2077 вышла на Switch 2 и компьютерах Mac с чипами Apple Silicon, после чего игра снова поднялась на лидирующие позиции в цифровых чартах.

Сколько заработали на Cyberpunk 2077

По словам Нелюбовича, на результаты дополнения Phantom Liberty повлияло появление базовой версии Cyberpunk 2077 года в подписке PS Plus Extra и Premium. Несмотря на наличие игры в каталоге, студия отмечает, что естественный спрос на Cyberpunk 2077 и дополнение Phantom Liberty на существующих платформах оказался выше, чем годом ранее.

В 2024–2025 гг. RPG получила несколько крупных обновлений, поскольку CD Projekt продолжала развивать игру после релиза 2020 года. Летом 2025-го вышел один из наиболее масштабных патчей – версия 2.3. Обновление добавило автопилот, вызов такси прямо из меню, новые транспортные средства, цепочки заданный для их получения и ряд других изменений.

Проданные 35 миллионов копий явились важным этапом перед будущими релизами студии. Сейчас продолжение серии, проект Cyberpunk 2, находится на ранней стадии производства, и конкретных подробностей о нем пока немного. Разработчики только намекали на второе городское пространство, по атмосфере напоминающее «Чикаго, которое пошло наперекосяк». Студия сосредоточена на развитии двух ключевых франшиз – The Witcher и Cyberpunk. Для этого CD Projekt значительно увеличило команду: над The ​​Witcher 4 и Cyberpunk 2 уже трудится около 560 сотрудников.

В завершение Нелюбович упомянул следующий крупный проект студии — The Witcher 4. По его словам, это произошло еще до начала активной маркетинговой кампании, и в студии отмечают высокий интерес аудитории к продолжению.