  

Cyberpunk 2077 стала основним джерелом прибутку CD Projekt Red. Не Відьмак

01.12.25

Cyberpunk 2077

 

Cyberpunk 2077 офіційно подолала позначку в 35 мільйонів проданих копій за 5 років з моменту релізу. За динамікою продаж RPG випередив темп, який показував The Witcher 3 за аналогічний період після виходу.

 

Фінансовий директор CD Projekt Red Петро Нелюбович зазначив, що Cyberpunk стала основним джерелом доходу студії, і компанія продовжує працювати над тим, щоб гра була доступна ширшій аудиторії. Значна частина недавніх продажів пов’язана із розширенням списку платформ. Цього літа Cyberpunk 2077 вийшла на Switch 2 та комп’ютерах Mac з чіпами Apple Silicon, після чого гра знову піднялася на лідируючі позиції в цифрових чартах.

 

Скільки заробили на Cyberpunk 2077

 

За словами Нелюбовича, на результати доповнення Phantom Liberty вплинула поява базової версії Cyberpunk 2077 у підписці PS Plus Extra та Premium. Незважаючи на наявність гри в каталозі, студія зазначає, що природний попит на Cyberpunk 2077 та доповнення Phantom Liberty на існуючих платформах виявився вищим, ніж роком раніше.

 

У 2024–2025 роках. RPG одержала кілька великих оновлень, оскільки CD Projekt продовжувала розвивати гру після релізу 2020 року. Влітку 2025-го вийшов один із найбільш масштабних патчів – версія 2.3. Оновлення додало автопілот, виклик таксі прямо з меню, нові транспортні засоби, ланцюжки заданий для їх отримання та низку інших змін.

 

Продані 35 мільйонів копій стали важливим етапом перед майбутніми релізами студії. Зараз продовження серії, проект Cyberpunk 2, знаходиться на ранній стадії виробництва, і конкретних подробиць про нього поки що небагато. Розробники тільки натякали на другий міський простір, що по атмосфері нагадує «Чикаго, яке пішло навперекосяк». Студія зосереджена на розвитку двох ключових франшиз – The Witcher та Cyberpunk. Для цього CD Projekt значно збільшило команду: над The ​​Witcher 4 і Cyberpunk 2 вже працює близько 560 співробітників.

 

На завершення Нелюбович згадав наступний великий проект студії – The Witcher 4. За його словами, це сталося ще до початку активної маркетингової кампанії, і в студії відзначають високий інтерес аудиторії до продовження.


