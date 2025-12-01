Cyberpunk 2077 стала основним джерелом прибутку CD Projekt Red. Не Відьмак   

Cyberpunk 2077 стала основним джерелом прибутку CD Projekt Red. Не Відьмак01.12.25
Cyberpunk 2077 офіційно подолала позначку в 35 мільйонів проданих копій за 5 років з моменту релізу. За динамікою продаж RPG випередив темп, який показував The Witcher 3 за аналогічний період після виходу.
Фінансовий директор CD Projekt Red Петро Нелюбович зазначив, що Cyberpunk стала основним джерелом доходу студії, і компанія продовжує працювати над тим, щоб гра була доступна ширшій аудиторії. Значна частина недавніх продажів пов’язана із розширенням списку платформ. Цього літа Cyberpunk 2077 вийшла на Switch 2 та комп’ютерах Mac з чіпами Apple Silicon, після чого гра знову піднялася на лідируючі позиції в цифрових чартах.
Скільки заробили на Cyberpunk 2077
За словами Нелюбовича, на результати доповнення Phantom Liberty вплинула поява базової версії Cyberpunk 2077 у підписці PS Plus Extra та Premium. Незважаючи на наявність гри в каталозі, студія зазначає, що природний попит на Cyberpunk 2077 та доповнення Phantom Liberty на існуючих платформах виявився вищим, ніж роком раніше.
У 2024–2025 роках. RPG одержала кілька великих оновлень, оскільки CD Projekt продовжувала розвивати гру після релізу 2020 року. Влітку 2025-го вийшов один із найбільш масштабних патчів – версія 2.3. Оновлення додало автопілот, виклик таксі прямо з меню, нові транспортні засоби, ланцюжки заданий для їх отримання та низку інших змін.
Продані 35 мільйонів копій стали важливим етапом перед майбутніми релізами студії. Зараз продовження серії, проект Cyberpunk 2, знаходиться на ранній стадії виробництва, і конкретних подробиць про нього поки що небагато. Розробники тільки натякали на другий міський простір, що по атмосфері нагадує «Чикаго, яке пішло навперекосяк». Студія зосереджена на розвитку двох ключових франшиз – The Witcher та Cyberpunk. Для цього CD Projekt значно збільшило команду: над The Witcher 4 і Cyberpunk 2 вже працює близько 560 співробітників.
На завершення Нелюбович згадав наступний великий проект студії – The Witcher 4. За його словами, це сталося ще до початку активної маркетингової кампанії, і в студії відзначають високий інтерес аудиторії до продовження.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Cyberpunk 2077 стала основним джерелом прибутку CD Projekt Red. Не Відьмак Cyberpunk бізнес ігри
Cyberpunk 2077 офіційно подолала позначку в 35 мільйонів проданих копій за 5 років з моменту релізу. За динамікою продаж RPG випередив темп The Witcher 3
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій YouTube сервіс
YouTube тестує експериментальну функцію під назвою Your Custom Feed, яка призначена для впорядкування рекомендацій у стрічці користувача
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій
Sony LYTIA 901 – перший смартфонний сенсор компанії на 200 Мпікс
Робот Sunday Memo з ШІ бере побутову рутину на себе
Lumia 2 – смарт сережки з моніторингом здоров’я
adidas — створюйте свої тренди та відрізняйтесь унікальним драйвом!
IKEA представила незвичайні Bluetooth-колонки Solskydd та Kulglass
Microsoft переведе провідник файлів Windows 11 у фоновий режим
Чорна п’ятниця у GOG: 7500 ігор зі знижками до -95%
Xiaomi Sound Pocket з 5 Вт динаміком оснащена акумулятором 1000 мАг