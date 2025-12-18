Counterpoint: стоимость смартфонов в 2026 году повысится из-за дефицита памяти   

Counterpoint: стоимость смартфонов в 2026 году повысится из-за дефицита памяти18.12.25
Недавние слухи что смартфоны снова будут иметь меньше памяти не без подставных. Уже и аналитические агентства подтверждают тот факт, что дефицит чипов памяти повлияет на стоимость мобильных устройств.
Согласно новому прогнозу Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 2,1%. Причиной называют рост стоимости компонентов, в первую очередь памяти DRAM. Поэтому аналитики снизили предварительный прогноз сразу на 2,6%.
Наибольшая корректировка касается китайских производителей – Honor, OPPO и vivo. Сильнее всего удар придётся на бюджетный сегмент до $200, где себестоимость выросла на 20–30% с начала года. В среднем и премиумклассе подорожание оценивается в пределах 10–15%.
Аналитики также предупреждают, что ко второму кварталу 2026 года цены на память могут вырасти примерно на 40%, что дополнительно повысит затраты на производство смартфонов на 8–15% от текущего уровня.
