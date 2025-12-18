Counterpoint: вартість смартфонів у 2026 році підвищиться через дефіцит пам’яті

Нещодавні чутки що смартфони знову матимуть менше пам’яті не без підставних. Вже й аналітичні агенції підтверджують той факт, що дефіцит чіпів пам’яті вплине на вартість мобільних пристроїв.

Згідно з новим прогнозом Counterpoint Research, світові постачання смартфонів у 2026 році скоротяться на 2,1%. Причиною називають зростання вартості компонентів, насамперед пам’яті DRAM. Тому аналітики знизили попередній прогноз одразу на 2,6%.

Найбільше коригування стосується китайських виробників – Honor, OPPO та vivo. Найсильніше удар прийде на бюджетний сегмент до $200, де собівартість зросла на 20–30% з початку року. У середньому та преміумкласі подорожчання оцінюється в межах 10–15%.

Аналітики також попереджають, що до другого кварталу 2026 року ціни на пам’ять можуть зрости приблизно на 40%, що додатково збільшить витрати на виробництво смартфонів на 8–15% від поточного рівня.