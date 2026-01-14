 

Что представила Motorola на CES 2026

14.01.26

Motorola Razr 60 Ultra

 

Во время Lenovo Tech Day 2026, проходившего в рамках выставки CES 2026, Motorola провела серию анонсов, охватив сразу несколько категорий устройств и сервисов. Бренд показал лимитированную версию сложного смартфона для футбольных болельщиков, представил новую ультрапремиальную линейку Signature, а также продемонстрировал смартчасы, портативную акустику, аксессуары и два проекта, связанные с искусственным интеллектом.

 

Motorola Signature

 

Motorola Signature

 

После Razr Fold Motorola вывела на рынок Signature – первый смартфон новой ультрапремиальной серии. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью до 6200 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, поддерживает Dolby Vision и HDR10+, а также сертификации Pantone Color и Pantone SkinTone. Аппаратная платформа построена на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 50 Вт, а также реверсивного питания для других устройств.

 

Фотосистема Signature включает в себя тройную основную камеру с сенсорами Sony. Главный модуль на 50 мегапикселей получил оптическую стабилизацию и светосилу f/1.6, ультраширокоугольная камера с таким же разделением поддерживает макросъемку и охватывает угол в 122 градуса, а перископический модуль обеспечивает трехкратное оптическое приближение. Фронтальная камера имеет 50-мегапиксельный сенсор с автофокусом. Смартфон защищен по стандартам IP68 и IP69, отвечает требованиям MIL-STD-810H, оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с настройкой Sound by Bose, поддержкой Dolby Atmos и тремя микрофонами. Толщина корпуса составляет 6,99 мм, вес – 186 граммов. Устройство работает на Android 16, а Motorola заявила о семи годах обновлений операционной системы и безопасности.

 

Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

 

Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

 

Отдельно компания показала Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition – специальную версию сложного смартфона, приуроченную к чемпионату мира по футболу FIFA 2026. Модель получила зеленую окраску и мягкую текстурированную заднюю панель с узорами, связанными с футбольной тематикой. По техническим характеристикам это полностью идентичное стандартному Razr 60 устройство, а отличия сводятся к дизайну и программному оформлению. Пользователям предложат фирменные обои, рингтон с тематикой FIFA и водяной знак для фотографий. Начало продаж запланировано на 12 февраля, заявленная цена составляет 700 долларов.

 

Moto Watch

 

Moto Watch

 

В сегменте носимых устройств Motorola представила новый Moto Watch, ставший первым результатом сотрудничества бренда с компанией Polar в сфере фитнеса и здоровья. Смартчасы оснащены круглым OLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма, прикрытым стеклом Gorilla Glass 3. Внутри установлен PPG-сенсор для измерения пульса, модули Bluetooth 5.3 и двухчастотный GPS. Алюминиевый корпус имеет защиту IP68, заводная головка выполнена из нержавеющей стали, а ремешки доступны в нескольких цветах Pantone. Устройство круглосуточно отслеживает сердечный ритм, анализирует сон и поддерживает различные спортивные режимы, а автономность без активного дисплея always-on заявлена ​​на уровне до 13 дней.

 

Motorola Sound Flow

 

Sound Flow

 

Среди аудиоустройств Motorola показала портативную колонку Sound Flow с настройкой Sound by Bose. Внутри размещен 20-ваттный вуфер, 10-ваттный твиттер и два пассивных радиатора. Колонка поддерживает Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и UWB, оснащена аккумулятором емкостью 6000 мАч, которого хватает примерно на 12 часов воспроизведения. Корпус имеет защиту IP67, а внешнее тканевое покрытие с текстурой твил доступно в цветах Pantone Carbon и Pantone Warm Taupe. Управление производится с помощью сенсорных элементов.

 

Moto Pen Ultra

 

Moto Pen Ultra та Moto Tag 2

 

В аксессуары вошли Moto Pen Ultra и обновленный Moto Tag 2. Стилус Moto Pen Ultra весит 4,7 грамма, имеет наконечник толщиной 1,4 мм, поддерживает 4096 уровней нажатия, работает через Bluetooth 5.3 и оснащен шестиосным сенсором движения. Задержка ввода заявлена ​​на уровне менее 5 миллисекунд, есть защита IP55 и зарядный кейс с разъемом USB-C. Moto Tag 2 поддерживает UWB, Bluetooth и сеть Find Hub, защищенный по стандарту IP68 и с использованием сменной батареи может работать до 500 дней. Кнопка на корпусе позволяет находить привязанное устройство или использовать аксессуар в качестве дистанционного спуска камеры.


