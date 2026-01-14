Що представила Motorola на CES 2026

Під час Lenovo Tech Day 2026, що проходив у рамках виставки CES 2026, Motorola провела серію анонсів, охопивши одразу кілька категорій пристроїв та сервісів. Бренд показав лімітовану версію складного смартфона для футбольних уболівальників, представив нову ультрапреміальну лінійку Signature, а також продемонстрував смартгодинник, портативну акустику, аксесуари та два проекти, пов’язані зі штучним інтелектом.

Motorola Signature

Після того, як Razr Fold Motorola вивела на ринок Signature – перший смартфон нової ультрапреміальної серії. Пристрій оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц, роздільною здатністю Full HD+ та піковою яскравістю до 6200 нит. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus 2, підтримує Dolby Vision та HDR10+, а також сертифікації Pantone Color та Pantone SkinTone. Апаратна платформа побудована на процесорі Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з оперативною пам’яттю LPDDR5X об’ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ. За автономність відповідає акумулятор на 5200 мАч з підтримкою провідної зарядки потужністю 90 Вт та бездротової на 50 Вт, а також реверсивного живлення для інших пристроїв.

Фотосистема Signature включає потрійну основну камеру з сенсорами Sony. Головний модуль на 50 мегапікселів отримав оптичну стабілізацію та світлосилу f/1.6, ультраширококутна камера з таким же поділом підтримує макрозйомку та охоплює кут 122 градуси, а перископічний модуль забезпечує триразове оптичне наближення. Фронтальна камера має 50-мегапіксельний сенсор із автофокусом. Смартфон захищений за стандартами IP68 та IP69, відповідає вимогам MIL-STD-810H, оснащений підекранним сканером відбитків пальців, стереодинаміками з налаштуванням Sound by Bose, підтримкою Dolby Atmos та трьома мікрофонами. Товщина корпусу складає 6,99 мм, вага – 186 г. Пристрій працює на Android 16, а Motorola заявила про сім років оновлення операційної системи та безпеки.

Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition

Окремо компанія показала Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition – спеціальну версію складного смартфона, присвячену чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. Модель отримала зелене забарвлення та м’яку текстуровану задню панель з візерунками, пов’язаними з футбольною тематикою. За технічними характеристиками це повністю ідентичний стандартний Razr 60 пристрій, а відмінності зводяться до дизайну та програмного оформлення. Користувачам запропонують фірмові шпалери, рінгтон із тематикою FIFA та водяний знак для фотографій. Початок продажів запланований на 12 лютого, заявлена ​​ціна становить 700 доларів.

Moto Watch

У сегменті пристроїв Motorola представила новий Moto Watch, що став першим результатом співпраці бренду з компанією Polar у сфері фітнесу та здоров’я. Смартгодинник оснащений круглим OLED-дисплеєм діагоналлю 1,43 дюйма, прикритим склом Gorilla Glass 3. Усередині встановлений PPG-сенсор для вимірювання пульсу, модулі Bluetooth 5.3 та двочастотний GPS. Алюмінієвий корпус має захист IP68, заводна головка виконана з нержавіючої сталі, а ремінці доступні у кількох кольорах Pantone. Пристрій цілодобово відстежує серцевий ритм, аналізує сон та підтримує різні спортивні режими, а автономність без активного дисплея always-on заявлена ​​на рівні до 13 днів.

Motorola Sound Flow

Серед аудіопристроїв Motorola показала портативну колонку Sound Flow із налаштуванням Sound by Bose. Усередині розміщено 20-ватний вуфер, 10-ватний твіттер і два пасивні радіатори. Колонка підтримує Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 та UWB, оснащена акумулятором ємністю 6000 мАг, якого вистачає приблизно на 12 годин відтворення. Корпус має захист IP67, а зовнішнє тканинне покриття з текстурою твіл доступне у кольорах Pantone Carbon та Pantone Warm Taupe. Управління провадиться за допомогою сенсорних елементів.

Moto Pen Ultra

До аксесуарів увійшли Moto Pen Ultra та оновлений Moto Tag 2. Стілус Moto Pen Ultra важить 4,7 грама, має наконечник товщиною 1,4 мм, підтримує 4096 рівнів натискання, працює через Bluetooth 5.3 та оснащений шестивісним сенсором руху. Затримка введення заявлена ​​на рівні менше 5 мілісекунд, є захист IP55 та зарядний кейс із роз’ємом USB-C. Moto Tag 2 підтримує UWB, Bluetooth та мережу Find Hub, захищений за стандартом IP68 та з використанням змінної батареї може працювати до 500 днів. Кнопка на корпусі дозволяє знаходити прив’язаний пристрій або використовувати аксесуар як дистанційний спуск камери.