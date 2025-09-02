Что покажут на презентации next@Acer на IFA 202502.09.25
3 сентября 2025 года компания Acer представит новые устройства и технологии в рамках ежегодного мероприятия next@Acer, которое состоится на выставке IFA в Берлине. Онлайн-трансляция мероприятия Acer состоится 3.09.2025 в 11:30 по киевскому времени. В программе также ожидаются анонсы игровых решений под брендом Predator Gaming.
Во время эфира зрители смогут задавать вопросы и оставлять комментарии в чате, а авторы самых интересных сообщений получат фирменные подарки Predator. После завершения трансляции стартует основной розыгрыш, где будут разыграны игровой монитор Nitro VG240YG, гарнитура Nitro Headset и мышь Nitro Mouse. Чтобы принять участие, необходимо в комментариях под видео указать свой топ-3 новинок презентации. Итоги будут объявлены 5 сентября.
Смотреть презентацию next@Acer на IFA 2025 онлайн
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025 Acer IFA события в мире
3 сентября 2025 года компания Acer представит новые устройства и технологии в рамках ежегодного мероприятия next@Acer, которое состоится на выставке IFA в Берлине
Следующим после Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота Qualcomm процессор
Qualcomm готовит мощный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который в очередной раз обещает стать самым быстрым решением на рынке
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025
Следующим после Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 — LCD-дисплей с потреблением 7 Вт. Альтернатива E-Ink, правда, гораздо дороже
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ
Xiaomi HyperOS 3 представлена: что нового и когда ждать обновление?
95 % случаев внедрения ИИ в бизнес-процессы — неудачные
Super Micro Keychain Gamer — мини игровая консоль размером с брелок
Смартфон HMD Fuse имеет встроенный режим защиты детей от вредного контента на базе ИИ
Poco C85 с MediaTek Helio G81 Ultra, экраном 120 Гц и 33 Вт-зарядкой уже представлен
Google заблокирует установку приложений через apk с 2027 года