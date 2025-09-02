Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025

3 сентября 2025 года компания Acer представит новые устройства и технологии в рамках ежегодного мероприятия next@Acer, которое состоится на выставке IFA в Берлине. Онлайн-трансляция мероприятия Acer состоится 3.09.2025 в 11:30 по киевскому времени. В программе также ожидаются анонсы игровых решений под брендом Predator Gaming.

Во время эфира зрители смогут задавать вопросы и оставлять комментарии в чате, а авторы самых интересных сообщений получат фирменные подарки Predator. После завершения трансляции стартует основной розыгрыш, где будут разыграны игровой монитор Nitro VG240YG, гарнитура Nitro Headset и мышь Nitro Mouse. Чтобы принять участие, необходимо в комментариях под видео указать свой топ-3 новинок презентации. Итоги будут объявлены 5 сентября.

Смотреть презентацию next@Acer на IFA 2025 онлайн