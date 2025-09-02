Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 202502.09.25
3 вересня 2025 року компанія Acer представить нові пристрої та технології в рамках щорічного заходу next@Acer, що відбудеться на виставці IFA у Берліні. Онлайн-трансляція заходу Acer відбудеться 3.09.2025 об 11:30 за київським часом. У програмі також очікуються новини ігрових рішень під брендом Predator Gaming.
Під час ефіру глядачі зможуть ставити запитання та залишати коментарі у чаті, а автори найцікавіших повідомлень отримають фірмові подарунки Predator. Після завершення трансляції стартує основний розіграш, де будуть розіграні ігровий монітор Nitro VG240YG, гарнітура Nitro Headset та миша Nitro Mouse. Щоб взяти участь, необхідно у коментарях під відео вказати свій топ-3 новинок презентації. Підсумки буде оголошено 5 вересня.
Дивитись презентацію next@Acer на IFA 2025 онлайн
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 2025 Acer IFA події у світі
3 вересня 2025 року компанія Acer представить нові пристрої та технології в рамках щорічного заходу next@Acer, що відбудеться на виставці IFA у Берліні
Наступним після Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота Qualcomm процесор
Qualcomm готує потужний флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який вкотре обіцяє стати найшвидшим рішенням на ринку
Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 2025
Наступним після Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 буде Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 – LCD-дисплей із споживанням 7 Вт. Альтернатива E-Ink, щоправда, набагато дорожче
WhatsApp отримає перефразування повідомлень за допомогою ШІ
Xiaomi HyperOS 3 представлена: що нового і коли чекати на оновлення?
95% випадків впровадження ШІ в бізнес-процеси – невдалі
Super Micro Keychain Gamer – міні ігрова консоль розміром з брелок
Ferrari отримають автоматичне гальмо щоб зберегти спліттери бамперів
Poco C85 із MediaTek Helio G81 Ultra, екраном 120 Гц та 33 Вт-зарядкою вже представлено
Google заблокує встановлення програм через apk з 2027 року