Що покажуть на презентації next@Acer на IFA 2025

3 вересня 2025 року компанія Acer представить нові пристрої та технології в рамках щорічного заходу next@Acer, що відбудеться на виставці IFA у Берліні. Онлайн-трансляція заходу Acer відбудеться 3.09.2025 об 11:30 за київським часом. У програмі також очікуються новини ігрових рішень під брендом Predator Gaming.

Під час ефіру глядачі зможуть ставити запитання та залишати коментарі у чаті, а автори найцікавіших повідомлень отримають фірмові подарунки Predator. Після завершення трансляції стартує основний розіграш, де будуть розіграні ігровий монітор Nitro VG240YG, гарнітура Nitro Headset та миша Nitro Mouse. Щоб взяти участь, необхідно у коментарях під відео вказати свій топ-3 новинок презентації. Підсумки буде оголошено 5 вересня.

Дивитись презентацію next@Acer на IFA 2025 онлайн