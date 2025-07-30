ChromeOS получила синхронизацию между хромбуками30.07.25
Google выпустила стабильную версию ChromeOS 138, которая приносит сразу несколько заметных улучшений — от синхронизации между устройствами до расширенных функций ИИ.
Главное нововведение — возможность синхронизации рабочего пространства между разными Chromebook. Теперь пользователь может продолжить работу на другом устройстве: система автоматически восстановит открытые окна, вкладки и даже cookies с предыдущего сеанса. Настройка этой функции находится в разделе Desk sync. В компании отмечают, что такое решение будет особенно полезно для сотрудников, работающих посменно, в том числе в здравоохранении, гостиничном бизнесе и промышленности.
Ещё одно обновление касается функции генерации обоев с помощью ИИ. Изначально представленная весной 2024 года, теперь она стала более гибкой и доступной. Пользователи Chromebook Plus смогут создавать изображения по собственному описанию или воспользоваться функцией Inspire me для случайной генерации фонов.
Также только на Chromebook Plus появилась функция Help me read. Она позволяет лучше понять сложные или перегруженные терминами тексты — искусственный интеллект кратко объяснит непонятные фразы. Дополнительно появились удобные инструменты для визуального поиска: «Поиск по выделенному» и «Извлечение текста» из изображений и веб-страниц.
Стабильное обновление ChromeOS 138 начнёт поступать владельцам устройств в ближайшее время. Также Google официально подтвердила разработку единой платформы на базе ChromeOS и Android. Новый шаг, по всей видимости, нацелен улучшить работу Android‑приложений в оконном режиме, расширить поддержку периферии и создать более цельную экосистему для смартфонов, планшетов и ноутбуков.
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