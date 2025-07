ChromeOS отримала синхронізацію між хромбуками

Google випустила стабільну версію ChromeOS 138, яка приносить відразу кілька помітних покращень – від синхронізації між пристроями до розширених функцій ШІ.

Головне нововведення – можливість синхронізації робочого простору між різними Chromebook. Тепер користувач може продовжити роботу на іншому пристрої: система автоматично відновить відкриті вікна, вкладки та навіть cookies з попереднього сеансу. Налаштування цієї функції знаходиться в розділі Desk sync. У компанії зазначають, що таке рішення буде особливо корисним для співробітників, які працюють позмінно, у тому числі в охороні здоров’я, готельному бізнесі та промисловості.

Ще одне оновлення стосується функції генерації шпалер за допомогою ШІ. Спочатку представлена навесні 2024 року, тепер вона стала більш гнучкою та доступною. Користувачі Chromebook Plus можуть створювати зображення за власним описом або скористатися функцією Inspire me для випадкової генерації фонів.

Також лише на Chromebook Plus з’явилася функція Help me read. Вона дозволяє краще зрозуміти складні чи перевантажені термінами тексти – штучний інтелект коротко пояснить незрозумілі фрази. Додатково з’явилися зручні інструменти для візуального пошуку: «Пошук по виділеному» та «Вилучення тексту» з зображень та веб-сторінок.

Стабільне оновлення ChromeOS 138 почне надходити власникам пристроїв найближчим часом. Також Google офіційно підтвердила розробку єдиної платформи на базі ChromeOS та Android. Новий крок, очевидно, має на меті покращити роботу Android-додатків у віконному режимі, розширити підтримку периферії та створити більш цілісну екосистему для смартфонів, планшетів та ноутбуків.

