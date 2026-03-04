Число пользователей Starlink в Украине может вырасти до 12 миллионов к 2026 году   

Число пользователей Starlink в Украине может вырасти до 12 миллионов к 2026 году04.03.26
В ходе выступления на Mobile World Congress 2026 генеральный директор компании Veon озвучил прогнозы относительно развития спутникового интернета в Украине. Ожидается, что популярность сервиса Starlink в стране продемонстрирует существенный рост.
Масштабное расширение абонентской базы
На сегодняшний день количество пользователей Starlink в Украине составляет около 5 миллионов человек. По словам главы Veon, к концу 2026 года этот показатель может увеличиться до 12 миллионов, что свидетельствует о стремительном внедрении технологий спутниковой связи.
Роль в цифровой инфраструктуре
Заявление, сделанное на MWC 2026, подчеркивает значимость спутниковых решений для обеспечения стабильного соединения. Прогнозируемый рост абонентской базы почти в два с половиной раза отражает высокий спрос на надежные каналы связи в текущих условиях.
