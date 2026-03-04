Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році   

Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році04.03.26
Під час Mobile World Congress 2026 генеральний директор Veon поділився прогнозами щодо майбутнього супутникового зв’язку в Україні. Очікується, що мережа Starlink значно розширить свою присутність на вітчизняному ринку протягом найближчого часу.
Стрімке зростання кількості абонентів
На даний момент кількість користувачів Starlink в Україні оцінюється у 5 мільйонів. Проте, за словами CEO Veon, до кінця 2026 року цей показник може зрости до 12 мільйонів користувачів, що свідчить про високу динаміку поширення послуги.
Значення для комунікаційної інфраструктури
Виступ на MWC 2026 підкреслив критичну важливість супутникових технологій для забезпечення стабільного доступу до мережі. Прогнозоване збільшення бази користувачів з 5 до 12 мільйонів демонструє високу затребуваність рішень від SpaceX в українських реаліях.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд ноутбука Acer Nitro Lite 16 (NL16-71G): універсальний та симпатичний
Acer Nitro Lite 16 2025 модельного року отримала цікавий дизайн корпусу, геймерські акценти та перевірені компоненти. Розкажемо про його можливості детальніше
Огляд смартфона Oppo Reno 15 5G: впевнений
Огляд навушників Logitech G G325: надійно та надовго
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році Starlink Veon Україна
СЕО Veon під час MWC 2026 спрогнозував зростання кількості українських користувачів Starlink з 5 млн до 12 млн до кінця 2026 року.
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290 Xiaomi монiтор
Флагманом став Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Модель оснащена 27-дюймовою WQHD-панеллю з підсвічуванням Mini LED та 1152 зонами локального затемнення
Xiaomi представила 6 моніторів вартістю $70 – $290
Paramount купила Warner Bros. за $110 млрд
Panasonic передає виробництво телевізорів китайцям із Skyworth
Бюджетний Apple iPhone 17e за $599 отримав чіп A19, удвічі більше пам’яті та MagSafe
ШІ Google Gemini з нуля відтворив робочий код Windows 11
Ринок смартфонів у 2025 році: Honor вперше у п’ятірці
Meta придбає у AMD процесорів для ШІ на $100 млрд
LG UltraGear evo (52G930B-B) – 52 дюймовий ігровий монітор за $2000
Razer Laptop Sleeve 16 – чохол для ноутбука з бездротовою зарядкою та захистом від ударів
Купити смартфони Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 в Україні можна за ціною від 41 999 грн