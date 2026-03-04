Кількість користувачів Starlink в Україні може зрости до 12 млн у 2026 році

Під час Mobile World Congress 2026 генеральний директор Veon поділився прогнозами щодо майбутнього супутникового зв’язку в Україні. Очікується, що мережа Starlink значно розширить свою присутність на вітчизняному ринку протягом найближчого часу.

Стрімке зростання кількості абонентів

На даний момент кількість користувачів Starlink в Україні оцінюється у 5 мільйонів. Проте, за словами CEO Veon, до кінця 2026 року цей показник може зрости до 12 мільйонів користувачів, що свідчить про високу динаміку поширення послуги.

Значення для комунікаційної інфраструктури

Виступ на MWC 2026 підкреслив критичну важливість супутникових технологій для забезпечення стабільного доступу до мережі. Прогнозоване збільшення бази користувачів з 5 до 12 мільйонів демонструє високу затребуваність рішень від SpaceX в українських реаліях.