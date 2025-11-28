Черная пятница в GOG: 7500 игр со скидками до -95%28.11.25
GOG приобщился к волне скидок, приуроченных к «Черной пятнице», и снизил стоимость около семи с половиной тысяч игр. Компания заявляет, что распродажа охватывает проекты разных жанров – от современных релизов до переизданий классики. В каталоге с акционными предложениями представлены новинки 2025 года, ролевые и стратегические игры, а также хорроры и ретро-хиты.
Скидки на игры в GOG
Среди выделенных предложений – Tainted Grail: The Fall of Avalon со скидкой двадцать процентов и Disco Elysium, которая сейчас продается на семьдесят пять процентов дешевле. Пользователям интересующимся стилизацией под старые мультфильмы может понравиться Cuphead со скидкой тридцать процентов. Ищущим бюджетные варианты предлагают Moonlighter, который сейчас стоит чуть больше одного доллара.
Распродажа на GOG продлится до 3 декабря. Платформа одновременно подготовила подборку предложений, расположенных от более дорогих к самым доступным, чтобы облегчить навигацию при выборе.
К волне сезонных акций ранее присоединились Epic Games и PS Store, а Sony временно снизила цену на консоли PlayStation 5. В преддверии собственных скидок также запустила Valve, поэтому в Steam действуют тематические предложения на популярные игры.
Черная пятница в PS Store
Основну увагу Sony звертає на комплекти з Fortnite, які компанія підготувала до розпродажу. Digital Edition обсягом пам’яті 825 гігабайтів пропонуватимуть за 399,99 долара, а варіант із дисководом і терабайтовим накопичувачем коштуватиме 449,99 долара. В обох наборах передбачений бонусний контент для гри та тисяча V-баксів. У цей період також стартує великий розпродаж у PS Store зі знижками на ігри до сімдесяти п’яти відсотків, однак точний перелік компанія оприлюднить безпосередньо перед запуском пропозиції.
Разом із консолями Sony готує помітні знижки на аксесуари. PS VR2 у межах акції втратить зі своєї вартості сто доларів. Портативний PlayStation Portal стане дешевшим на двадцять доларів. Навушники Pulse Elite та Pulse Explore також зменшаться у ціні на двадцять і тридцять доларів відповідно. Контролер DualSense Edge подешевшає на тридцять доларів, а стандартний DualSense та Access-контролер — приблизно на двадцять.
Щодо українського ринку, то остаточний розмір знижок залежатиме від політики окремих ритейлерів. Sony зауважує, що пропозиції можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону, тому орієнтуватися на американські ціни напряму не варто. Щоб зрозуміти, які моделі й на яких умовах подешевшають саме в Україні, покупцям доведеться стежити за акціями локальних магазинів.
